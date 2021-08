Oni wygrali ostatni konkurs Letniego Salonu Muzycznego

To już ostatni konkurs z nagrodami w ramach tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego. Na Czytelników czekały trzy zestawy nagród. Kto wygrał?

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego, ufundował zestawy książek, płyt i gadżetów. Trafią do trojga Czytelników, którzy odpowiedzieli prawidłowo na dwa pytania:

1. Kto po raz pierwszy zaśpiewał wiersz Cypriana Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod”

2. Co oznacza skrót ZAiKS?

I najciekawiej dokończyli zdanie: Letni Salon Muzyczny to dla mnie....

Laureatami konkursu zostali: Ewa Rekść, Mariola Tomaszewska i Piotr Wewiórski. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1 c od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.30.

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

