Oni wygrali w konkursie (Co jest grane? Odc. 19)

Ponownie wracamy do Arcade Classic Muzeum Elbląg, tym razem bez oddzielnego artykułu, ale ponownie rozdajemy wejściówki do muzeum. Rozwiązanie konkursu na dole.

Tym razem pytaliśmy:

Do jakiej gry sprzed lat nieustannie wracasz i dlaczego?

Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi otrzymają podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Na wiadomości czekamy do czwartku (7 marca 2024), do godziny 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Arcade 19".

Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg wygrywa Natalia Makowska i Tomasz Zieliński.

- Grą do której wracam z sentymentem jest Mortal Kombat oraz Tekken. Pamiętam jak za dziecięcych lat chodziłam z paczką znajomych na automaty z grami i godzinami spędzałam czas wydając na nie swoje kieszonkowe, grajac właśnie w te gry, wtedy jedna gra kosztowała 50 groszy a radości i emocji nie było końca. Były to jedne z najlepszych wspomnień mojego dzieciństwa. Obecnie na mini konsoli wracam do tych jak i innych gier z pegazusa, które kiedyś pochłaniały większość czasu wolnego pokolenia lat 90. To były niby małe "rzeczy" a tak bardzo cieszyły, wspomnienia po nich pozostały do dziś – Natalia Makowska.

- Będąc małym chłopcem byłem szczęśliwym posiadaczem gry telewizyjnej Pegasus i kilka kartridży. Każdy z nas miał swoją ulubioną grę, w której codziennie zdobywał kolejne osiągnięcia. Tak było także w moim przypadku. Ja nieustannie wracam do gry Super Mario Bros. Dla mnie jest to bardzo ciekawa i inspirująca gra ponadczasowa. Obecnie już w wielu domach spotkać można nawet klocki lego Mario Bros jako odwzorowanie tej kultowej gry. Mario Bros to gra przygodowa z fajną muzyczką, świetną grafiką i różnymi lewelami do przejścia. Mario Bros jako zbieracz pieniędzy/ monet, zbieracz dodatkowych żyć, nawet strzelający kulkami do swoich przeciwników, a jego najważniejsza misia, to ratunek księżniczki, to dobra inspiracja dla każdego młodzieńca. Czego można chcieć więcej? Tylko grać i radować się wszystkimi elementami tej gry – Tomasz Zieliński.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.