Pierwszy na mecie konkursu

Bartłomiej Osmański dotarł najszybciej do punktu, który był celem konkursu w tym tygodniu. Maila od niego otrzymaliśmy juz o 8:27.

- Miejscem jest Stary Staw przy drodze w kierunku do Jeleniej Doliny - napisał w mailu Bartłomiej Osmański. To potoczna nazwa jeziora Starego, którą uznajemy jako odpowiedź. Tym samym to on wygrał voucher na zakupy o wartości 200 zł, a także upominki od Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Do tej pory otrzymaliśmy też maila od Macieja Wierzchonia, był na miejscu o 8:45. Dziękujemy za wspólną zabawę! Już za tydzień ostatnia, 4 edycja konkursu.

Uwaga: odbiór nagród najszybciej od wtorku (1 sierpnia) w godz. 08:30-16-30 w redakcji przy ul. 1 Maja 1C.