Sprawdź, kto wygrał wejściówki do Arcade Classics Muzeum

Fot. arch. prywatne AK

O dziecięcej pasji elblążanina, która przerodziła się we współpracę z legendarną firmą w branży gier, przeczytamy w artykule z cyklu "Co jest grane?". Tymczasem zapraszamy do sprawdzenia, kto wygrał wejściówki do Arcade Classic Muzeum w kolejnym konkursie z cyklu.

Artykuł związany z konkursem tutaj. Kolejny konkurs w ramach cyklu "Co jest grane?" zakończony. Do wygrania były dwie podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami. Aby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie związane z grami wideo i dlaczego? ROZWIĄZANIE KONKURSU: podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami wygrywa Tomasz Zieliński i Karolina Budziszewska. Pan Tomasz podzielił się z nami wspomnieniem z dzieciństwa: "kiedy to cała rodzina w niedzielę po kościele zasiadała wspólnie przed telewizorem grając w różne ulubione gry wideo i wesoło bawiąc się spędzała wspólnie razem czas. Zwłaszcza na myśl przychodzą mi takie gry jak: Super Mario, Contra, Pin Ball, Arkanoid, Pac-Man czy też Mario Bros" [...] – pisze w odpowiedzi pan Tomasz. Pani Karolina zaś wspomina dni "kiedy zamiast do szkoły razem ze znajomymi przesiadywaliśmy całe dnie w salonie gier przy CSE Światowid po cichaczu. Przed wyjściem z domu robiliśmy sobie kanapki a pieniądze które miały być przeznaczone na drugie śniadanie wydawaliśmy na gry [...]" – czytamy w mailu od pani Karoliny. Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która już niedługo pojawi się na łamach naszej strony. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

