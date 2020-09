Wygraj bilet na koncert Basi Kawy

Wyjątkowy głos i jedyne takie skrzypce w Polsce! Jej muzyka to mieszanka pełnego pobudzającej kofeiny muzycznego balsamu dla duszy. Basia Kawa zagra w niedzielę, 4 października br. (godz. 20) w elbląskim klubie Mjazzga. Mamy podwójne zaproszenie na koncert!

Basia Kawa jest wokalistką, skrzypaczką elektryczną oraz autorką piosenek. Jest zarazem jedyną osobą w Polsce grającą na specjalnie skonstruowanych dla niej 5-strunowych skrzypcach elektrycznych z USA. Tradycyjne skrzypce mają cztery struny, natomiast piąta dodaje głębokie, ciepłe brzmienie.

Od 2012 r. koncertuje ze swoim zespołem po Polsce z autorskim repertuarem. W 2013 r. Basia Kawa wydała pierwszą płytę "Małe szczęście" zawierającą 11 autorskich piosenek, z którą koncertowała m.in. podczas Witamina Jazz Festiwalu w Sandomierzu czy na Olsztyńskich Nocach Bluesowych. Obecnie promuje drugą autorska płytę: "Zdobyłeś". W programie koncertu są autorskie piosenki z pogranicza softrocka, popu i bluesa oraz znane covery (m.in. Bovska, Jopek, Lindsey Stirling, Mrozu).

4 października Basia Kawa wystąpi w klubie muzycznym Mjazzga. Mamy jedno podwójne zaproszenie dla naszych Czytelników do wygrania w konkursie. Otrzyma je osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie: Dlaczego chciałabym/chciałbym pójść na koncert Basi Kawy? Na odpowiedzi mailem czekamy do czwartku, 1 października do godz. 15 pod adresem mailowym konkurs@portel.pl W tytule maila prosimy wpisać "Kawa", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl