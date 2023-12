Wygraj bilety na Festiwal Filmów Familijnych

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid w Elblągu to jedna z ważniejszych imprez dedykowana dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Organizowany raz do roku festiwal na siedem dni zamienia nasze kino w miejsce spotkań całych rodzin oraz przestrzeń do zabawy, budowania relacji i integracji pokoleń. W naszym konkursie mamy do wygrania bilety na te wydarzenie!

Program festiwalu to filmy familijne, starannie wyselekcjonowane i podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe. Wśród nich znajdziemy nie tylko filmy animowane, ale także fabularne oraz dokumenty i filmy krótko oraz średniometrażowe. By pokazać także familijne kino polskie, wybieramy najnowsze polskie produkcje, zapraszamy twórców (aktorów czy reżyserów) i wskazujemy na rozwój i znaczenie naszej rodzimej kinematografii. Zobacz program festiwalu. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówki, należy odpowiedzieć na pytanie: Która postać z bajek jest moją ulubioną i dlaczego? Najciekawsze według nas odpowiedzi nagrodzimy wejściówkami na wydarzenie. Odpowiedzi prosimy przesyłać do poniedziałku (4 grudnia) do godz. 15 na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: festiwal), jednocześnie wskazując wybrany dzień festiwalu. W treści maila należy zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.