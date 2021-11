Wygraj bilety na koncert Basi Kawy w Mjazzdze!

-14 listopada zagram w duecie ze świetnym gitarzystą, Hubertem Baumannem. Oprócz skrzypiec będę też mieć swoją gitarę. Obok moich autorskich kawałków zagramy covery takich wykonawców jak Lindsey Stirling, Ed Sheeran, Mrozu... Na pewno będzie różnorodnie, energetycznie i ciekawie, zarówno do posłuchania jak i do potupania – tak mówi Basia Kawa w rozmowie na portEl.pl o nadchodzącym koncercie w klubie Mjazzga. A my mamy do rozdania wejściówki!

Start koncertu o 20. Basia Kawa – jak piszą organizatorzy koncertu – to "wyjątkowy głos, kobieca autentyczność i jedyne takie skrzypce w Polsce! Jej muzyka to mieszanka pełnego pobudzającej kofeiny muzycznego balsamu dla duszy. Wokalistka i skrzypaczka elektryczna, autorka piosenek, jedyna osoba w Polsce, która gra na 5-strunowych skrzypcach elektrycznych marki Jordan skonstruowanych w USA". - Od zawsze muzyka to dla mnie obszar, w którym czuję się wolna, w którym mogę tworzyć, w którym mogę wszystko... - mówi Basia Kawa w naszej niedawnej rozmowie na portEl.pl. Dla naszych czytelników mamy do wygrania 2 podwójne wejściówki na koncert. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedź na pytanie: Co daje Ci muzyka? Na wiadomości od fanów jazzu czekamy do soboty, 13 listopada, do godziny 18:00, pod adresem mailowym konkurs@portel.pl.

red.