Wygraj bilety na koncert zespołu Tristan

O muzyce zespołu „Tristan” najtrafniej można powiedzieć, że jest to „stary, dobry acid jazz”. W wykonaniu czołowych europejskich muzyków jazzowych i popowych nabiera ona specyficznego, nowoczesnego brzmienia. Już 10 listopada, o godzinie 20, zagrają w elbląskiej Mjazzdze.

Funkowe, rytmiczne gitary, organy Hammonda, elektryczne pianino Fendera, syntezatory i instrumenty perkusyjne tworzą przyjemny nastrój i wyraziste tło dla pięknego głosu Jaycilee Teterissa, wokalistki zespołu.

Z „Tristanem” łatwo przenieść się z powrotem do ciepłej, muzycznej atmosfery lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, odświeżonej orzeźwiającym powiewem współczesnych stylów. Doskonałej jakości nagrania zespołu i jego występy na żywo często wzbogaca i uatrakcyjnia sekcja instrumentów dętych, kwartet smyczkowy i chórek.

W muzyce „Tristana” przewijają się wprawdzie motywy typowe dla takich grup, jak TOTO, Tower of Power, Snarky Puppy i formacji wykonujących klasyczny acid jazz (np. Incognito czy Brand New Heavies), ale zyskuje on coraz większe grono fanów swoim wysoko energetycznym groovem oraz wyjątkową jakością kompozycji i aranżacji.

Wystąpią:

Jaycilee Teterissa - wokal

Coen Molenaar - instrumenty klawiszowe

Guy Nikkels - gitara

Frans Vollink - gitara basowa

Sebastiaan Cornelissen - perkusja

Dla naszych czytelników mamy do wygrania 2 podwójne wejściówki na koncert. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto słuchać jazzu?

Na wiadomości od fanów jazzu czekamy do środy, 10 listopada, do godziny 12:00, pod adresem mailowym konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy wpisać "jazz", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.