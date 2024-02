 Wygraj biżuterię na Dzień Kobiet

Dla wszystkich wielbicielek biżuterii mamy konkurs z okazji Dnia Kobiet, w którym do wygrania są srebrne kolczyki oraz bransoletka „ANJAR”. Wystarczy tylko wysłać nam zdjęcie swojej ulubionej biżuterii i podzielić się jej historią. Zobacz zdjęcia.

Biżuteria może być trafionym prezentem na każdą okazję, a zbliżający się Dzień Kobiet to idealny czas na podarowanie ukochanej osobie czegoś błyszczącego. PortEl.pl we współpracy z salonem „ANJAR” organizuje konkurs, w którym wygrać można oryginalną biżuterię stworzoną przez Jarosława Sobocińskiego z Elbląga.

Biżuterią zajmuje się od ponad 25 lat, a działalność w nowym punkcie przy ul. Nowowiejskiej 11A prowadzi od maja ubiegłego roku. Jarosław Sobociński mówi o sobie, że jest rzemieślnikiem.

- Kiedyś zajmowałem się biżuterią z bursztynu i srebra, w tych tworzywach przez wiele lat się specjalizowałem - mówił Jarosław Sobociński. - Od maja wykonuję w warsztacie różne usługi: naprawy w złocie, wyjątkowe obrączki, po indywidualne zamówienia. Często przychodzą do mnie klienci z szalonymi pomysłami na biżuterię jako prezent dla bliskich, proszą mnie też o grawer na przedmiotach codziennego użytku, nie tylko na typowej biżuterii jak zegarek i pierścionek, ale na przykład na breloczku czy nożu. Bardzo chętnie podejmuję się takich wyzwań.

Jarosław Sobociński tworzy biżuterię od 25 lat (fot. Anna Dembińska)

W zakładzie, w którym Jarosław Sobociński naprawia i tworzy biżuterię na zamówienie, nie brakuje też tej gotowej, całkowicie autorskiej. Przeróżne kolczyki, wisiorki czy bransoletki są do kupienia od ręki. Kruszce, którymi posługuje się ich autor, to głównie srebro i złoto, korzysta również z przeróżnych kamieni i minerałów, specjalnie wybieranych i zamawianych.

- Za projekty odpowiedzialna jest moja koleżanka Ania, ja je realizuję. To też ona śledzi trendy, zmieniające się tak naprawdę co sezon. Moda w biżuterii jest jak historia, zatacza koło. Kiedy zaczynałem pracę, tworzyłem dużo zdobień związanych z naturą i widzę, że to jest falowe. Pewne motywy po kilku latach wracają. Aktualnie w modzie znów są perły. Coraz częściej można zobaczyć je na ulicach, szczególnie wśród młodych osób. My proponujemy je w różnych kształtach i kolorach. Popularne są też kokardki, które u nas również wkrótce pojawią się w ofercie - wyjaśnił Jarosław Sobociński.

Zamówienia na biżuterię można składać również przez Internet, kontaktując się z właścicielem poprzez stronę na Facebooku.

- Klienci często zobaczą coś, co im się podoba i albo zamawiają, albo przychodzą do nas do warsztatu, jeśli mieszkają blisko. Wysyłają nam też swoje projekty, prosząc o ich realizację - podkreśla złotnik. - Zachęcamy nie tylko do odwiedzenia naszego warsztatu, ale też do wzięcia udziału w konkursie, który organizowany jest z okazji Dnia Kobiet. Pierwsze miejsce nagrodzone zostanie kolczykami i bransoletką, a dwa pozostałe parą srebrnych kolczyków.

Jak wziąć udział w konkursie?

- zrób zdjęcie swojej ulubionej biżuterii

- napisz, dlaczego jest dla Ciebie ważna

- podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu

- wszystko (zdjęcie, wypowiedź i dane) wyślij na adres konkurs@portel.pl z tytułem „Dzień Kobiet”

- w treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu"

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2024 (czwartek) do godz. 14.

Trzy wybrane przez naszą redakcję zgłoszenia będą opublikowane na portEl.pl. Pierwsze miejsce nagrodzone zostanie kolczykami i bransoletką, a dwa pozostałe parą srebrnych kolczyków. Wyniki podamy 8 marca w Dzień Kobiet.

Nagrody laureaci konkursu będą mogli odebrać w warsztacie firmy ANJAR przy ul. Nowowiejskiej 11A w Elblągu.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

