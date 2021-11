Wygraj dwie książki wydawnictwa Uran

- Album "Elbląg i elblążanie w fotografii własnej - lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte" można oglądać godzinami: nigdy nie ma się dosyć. Ci, którzy mieszkali w Elblągu w latach 1945 - 59 mają dzięki niemu okazję, by wspominać czasy dziecięctwa i młodości. Ci zaś, którzy urodzili się póżniej, zobaczą taki Elbląg, jakiego nigdy nie widzieli i nie znali... – tak swoje nowe wydanie opisuje wydawnictwo Uran.

Kolejna propozycja wydawnictwa to zaproszenie do zaczarowanego świata legend. Ileż w tym świecie prawd i mitów, które trudno od siebie oddzielić; ile przyczynków do naukowych badań, do rozważań nad społecznościami z przeszłości i nad realiami dnia dzisiejszego; ile pretekstów do bliższego zapoznania się z historią naszego regionu i do zwiedzania ciekawych, nieznanych nam dotąd miejsc... „Legendy i opowieści Elbląga i okolic” to wyjątkowa pozycji historyczno - literacka o szerokim zakresie wątków historycznych.

Legendy z Elbląga, z którymi będziemy mogli zapoznać się podczas lektury, to między innymi: Śmierć świętego Wojciecha, Od Hommuli do Kumieli, Pokłon Hermana Balka, Barto i jego sfora, Bitwa nad Kumielą, Kleska floty krzyżackiej, Łopata Piekarczyka, Legenda o Piekarczyku, Burmistrz i zjawa, Czarnoksiężnik z Dębowego Lasu, Końska baszta, Kupieckie otrzęsiny, Tajny dług Augusta Mocnego, Legendarny trunek, Zbrodnie w Fiszewie, Rajd kapitana iaczenki, Zatopiona dwyzija, Tajemnice Relikwiarza Elbląskiego.

Dla naszych czytelników mamy do wygrania dwa podwójne zestawy książek: "Elbląg i elblążanie w fotografii własnej - lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte" oraz „Legendy i opowieści Elbląga i okolic”. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Która pozycja wydawnictwa Uran jest moją ulubioną i dlaczego?

Na wiadomości czekamy do środy, 10 listopada, do godziny 12:00, pod adresem mailowym konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy wpisać "Uran", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.