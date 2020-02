Wygraj karnet na mecze Startu

Już w najbliższą sobotę (15 lutego) szczypiornistki Startu zagrają pierwszy mecz trzeciej rundy PGNiG Superligi kobiet przed własną publicznością. Dla naszych czytelników mamy karnety na mecze rozgrywane w Elblągu.

Zawodniczki Startu III rundę rozgrywek rozpoczęły od dwóch wyjazdowych pojedynków, które zakończyły się ich wygraną. Przed własną publicznością nasze szczypiornistki zawalczą już w najbliższą sobotę (15 lutego) i nie da się ukryć, że czeka je trudne zadanie, bo do Elbląga przyjadą mistrzynie Polski. Od tego spotkania obowiązują nowe karnety, które są ważne na III i IV rundę rozgrywek (7 meczów). Karnety można nabyć w siedzibie klubu w cenie 70 zł, jednak możesz je wygrać także w naszym konkursie. Aby zostać właścicielem jednego z nich wystarczy odpowiedzieć na pytanie która zawodniczka rzuca w tym sezonie najwięcej bramek dla EKS. Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@portel.pl. Rozwiązanie konkursu 14 lutego o godz. 10. Karnety będą do odbioru w naszym biurze mieszczącym się przy ul 1 Maja 1c.

Karnety do można także nabyć w siedzibie klubu od poniedziałku do piątku, przy ul. Grunwaldzkiej 135 w godzinach od 9:00 do 14:00 lub w kasie na godzinę przed meczami. Obowiązują również bilety. Ceny biletów: bilet normalny 18zł., bilet emeryci i renciści 5zł. (po okazaniu legitymacji), bilet ulgowy 1zł. (dzieci, młodzież szkolna i studenci po okazaniu legitymacji), bilet Karta Dużej Rodziny - osoba dorosła 9zł. i dziecko bilet ulgowy 1 zł. czyli 2 osoby dorosłe 2x9zł + dziecko 1zł. = 19zł. lub 2 x 2 czyli 2 osoby dorosłe i 2 dzieci (2x9zł.+2x1zł.) = 20zł. Bilety również dostępne są na abilet.pl

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

