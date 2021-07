Wygraj nagrody w konkursie Letniego Salonu Muzycznego

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Czas na kolejną edycję konkursu, organizowanego na portEl.pl we współpracy z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym. Co zrobić, by mieć szansę na wygraną?

ETK przygotowało dla Czytelników portEl.pl trzy zestawy nagród (książki, płyty, gadżety). Otrzymają je osoby, które odpowiedzą na dwa pytania: 1. Kto jako pierwszy wystąpił w wyremontowanej w 2021 roku muszli koncertowej? 2. Jak nazywa się, organizowana co dwa lata, prezentacja elbląskiego środowiska plastycznego? i najciekawiej dokończą zdanie: „Muszla koncertowa to dla mnie....” Na odpowiedzi czekamy pod mailem konkurs@portel.pl do 25 lipca do godz. 15. W tytule maila prosimy wpisać "ETK", a w treści podać imię i nazwisko, numer telefonu i informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Listę laureatów tej edycji konkursu podamy 26 lipca.

