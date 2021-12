Wygraj podwójną wejściówkę na Dyskusyjny Klub Filmowy

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na film „Dyskretny urok niebezpiecznych myśli”. Projekcja odbędzie się w najbliższy czwartek, 2 grudnia o godzinie 19:00.

Grudniowe spotkania DKF-u to nie tylko okazja do podsumowania mijającego sezonu, ale także wyjątkowe seanse zaplanowane przez… widzów. Zarówno „Dyskretny urok niebezpiecznych myśli” oraz „Niefortunny numerek czy szalone porno” to filmy wybrane przez uczestników, w ramach wewnętrznego plebiscytu. „Filmów, które mogłyby zasilić repertuar DKF-u jest bardzo dużo. Cieszę się, że tym razem w wyborze wspomogli mnie widzowie. Przeprowadziliśmy głosowanie i jego rezultaty będzie można obejrzeć 2 i 16 grudnia” – mówi Aleksandra Bielska – koordynatorka DKF-u. Tegoroczny sezon jest krótszy niż pozostałe. Regularne spotkania, z racji pandemii, rozpoczęły się w czerwcu. Zwieńczeniem działalności będzie seans 16 grudnia, podczas którego poznamy laureatów Konkursu Lojalnościowego, a także po raz ostatni w tym roku widzowie ocenią film w plebiscycie publiczności.

Tymczasem 2 grudnia godz. 19:00 „Dyskretny urok niebezpiecznych myśli” – nowy obraz Emmanuela Moureta. To historia Daphné i Maxime’a, którzy dość nieoczekiwanie spotykają się na urokliwej francuskiej prowincji. Będąca w trzecim miesiącu ciąży kobieta wyjechała tam ze swoim partnerem François. Z kolei dla jego kuzyna Maxime’a to próba złapania równowagi po bolesnym rozstaniu. Kiedy okazuje się, że François musi na kilka dni wyjechać, bohaterowie natychmiast znajdują wspólny język i zbliżają się do siebie. Dzielą pełne rozczarowań i frustracji podobne związkowe doświadczenia, które poznajemy w serii retrospekcji. Szybko okazuje się, że gdy mowa jest o miłości, nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójną wejściówkę na spotkanie DKF! Otrzyma je osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie: Jaki film chciałbym/ chciałabym zobaczyć na kolejnym spotkaniu DKF i dlaczego?

Na odpowiedzi mailem czekamy do czwartku, 2 grudnia, do godz. 12 pod adresem mailowym konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy wpisać "DKF", a w odpowiedzi podać swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.