Wygraj start w Biegu Piekarczyka

XIII Elbląski Bieg Piekarczyka wystartuje już 5 czerwca. Na listach przybywa uczestników, a jednym z nich możesz być także i Ty. Jeżeli chcesz wziąć udział w naszej imprezie – odpowiedz na pytanie i wygraj pakiet startowy.

Bieg Piekarczyka to największa impreza biegowa w mieście. Od lat uczestniczą w niej setki fanów tej dyscypliny. Na starcie meldują się dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni, młodsi i starsi. Trasa zawodów wiedzie przez ulice Elbląga, a na każdym kroku słychać doping kibiców. Szczegóły imprezy znajdują się na stronie biegu.

Ty tez możesz rywalizować, biegać i bawić się razem z nami. Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie, odpowiadając na pytanie: dlaczego lubisz biegać?

Na wiadomości czekamy do piątku (27 maja), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Bieg". Autor najciekawszej odpowiedzi zostanie nagrodzony pakietem startowym, co oznacza także bezpłatny udział w imprezie. Zwycięzca odbierze pakiet w sobotę lub niedzielę (4-5 czerwca) w biurze zawodów.

Co jest w pakiecie? To co najważniejsze, czyli: numer startowy, chip, medal, woda, izotonik, baton, kanapka oraz gadżety, a to wszystko w specjalnym worku. Warto więc spróbować.

Zachęcamy do zabawy!

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl