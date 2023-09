Wygraj wejściówki na wydarzenie „Kobieta to JA!”

Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na dzień dedykowany wszystkim wspaniałym Paniom! „Kobieta to JA!” Wędrówki duszy… to wyjątkowa impreza, która odbędzie się 23 września. Uhonorowaniem wydarzenia będzie I edycja plebiscytu o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii. Szczegóły konkursu na dole.

Podczas organizowanych warsztatów i spotkań będziemy łączyć to, co twórcze i rozwojowe z tym, co praktyczne (realizacja marzeń, kariery, celów). Postaramy się pobudzić poczucie spójności i integralności w życiu na poziomie ciała, duszy i umysłu. Zachęcimy do najpiękniejszej podróży w głąb siebie.

W tegorocznym programie oferujemy: krótką sesję coachingową, w trakcie której wykonamy mapę marzeń. Będzie to doskonałe preludium do warsztatów tytułowanych „Spotkanie z naturą” z Joanną Zuehlke. Podczas zajęć uczestniczki wykonają pięknie pachnące florenckie tabliczki z wosku sojowego oraz wosku pszczelego. Następnie wraz z Bernadetą Kalinowską zagłębią się w malarstwo intuicyjne, którego zwieńczeniem będzie medytacja życzliwości. Zakończenie tego pięknego wydarzenia uświetni swoim koncertem Dagna Krause Diunacello - „Chwila dla Ciebie”.

Uhonorowaniem wydarzenia będzie I edycja plebiscytu „Kobieta to JA!” o tytuł Mistrzyni Pozytywnej Energii, którego tematem przewodnim w tym roku są: Wędrówki duszy. Pragniemy uhonorować Panie z naszego regionu, aktywnie wspierające rozwój emocjonalny i duchowy, wyróżniające się wizją, kreatywnym i innowacyjnym myśleniem, przeciwdziałające stereotypom i uprzedzeniom, a także mające osiągnięcia w promowaniu postaw aktywnych, społecznych i kulturowych.

Data: Sobota, 23 września, godz. 16

Miejsce: Galeria Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu

Uwaga konkurs!

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 2 podwójne zaproszenia na te wydarzenia należy odpowiedzieć na pytanie: Za co lubię być kobietą?

Na wiadomości czekamy do piątku 22 września do godz. 12. Dwie najciekawsze według nas odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi wejściówkami na wydarzenie „Kobieta to JA!”.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: Kobieta). W treści maila należy zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl