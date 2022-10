Wygraj wejściówki na Zaduszki filmowe

Kino Światowid zaprasza na "Zaduszki filmowe". Tym razem sięgniemy do klasyki horroru. W programie znajdzie się kultowy film Murnaua "Nosferatu - symfonia grozy" z muzyką elektro-akustyczna na żywo stworzoną przez duet Emiter/Żuławy. Projekcja już 28 października o godz. 20 a my mamy do wygrania wejściówki!

"Nosferatu - symfonia grozy", to wyjątkowe dzieło w historii kina światowego. Film powstał w 1922 roku i do dzisiaj uchodzi za jeden z najlepszych horrorów z okresu kina niemego, ale także do grona najciekawszych przykładów filmowego ekspresjonizmu. Bohaterem jest młody agent nieruchomości, który zostaje wysłany przez swojego pracodawcę do Karpat, aby sfinalizować transakcje sprzedaży posiadłości z hrabią Orlokiem. Ostatnią noc przez przybyciem do zamku, spędza w gospodzie, gdzie znajduje książkę zatytułowaną Księga wampirów. Mieszkańcy ze strachu odradzają mu dalszą podróż. Na własnej skórze przekonał się o słusznym powodzie ich lęku - został ugryziony i od tego momentu rozpoczyna się jego dochodzenie. UWAGA KONKURS! Dla naszych czytelników mamy do wygrania dwie podwójne wejściówki na te wydarzenie! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest mój ulubiony horror i dlaczego? Na wiadomości czekamy do piątku (28 października), do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Zaduszki filmowe". Autorzy najciekawszych według nas odpowiedzi wygrają podwójną wejściówkę na te wydarzenie. UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.