Wygraj z Belweder Caffe bilety na finał Pucharu Polski

Elbląg będzie gospodarzem turnieju Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. 9 i 10 maja o jedno z najważniejszych trofeów będą walczyć zawodniczki Energi Startu Elbląg, KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin i KRASOŃ MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Dla naszych Czytelników mamy 4 pojedyncze bilety na to wydarzenie, które ufundował Belweder Caffe, specjalistyczny sklep i profesjonalny serwis ekspresów do kawy, oferujący również wysokiej jakości ziarna .

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej kibice będą mogli dopingować wiele reprezentantek Polski szykujących się już do grudniowych Mistrzostw Europy Kobiet 2026 w naszym kraju oraz zawodniczek znajdujących się w stałym kręgu zainteresowań selekcjonera Arne Senstada. Wśród nich są m.in. Marcelina Polańska, Joanna Gadzina, Patrycja Noga, Natalia Pankowska czy Oliwia Domagalska z Piotrkowa Trybunalskiego, Aleksandra Rosiak, Paulina Wdowiak, Adrianna Górna i Daria Szynkaruk z Lublina, Karolina Kochaniak, Barbara Zima, Julia Pietras i Natalia Janas z Lubina oraz Paulina Kuźmińska czy Klaudia Grabińska z Elbląga. Więcej o wydarzeniu w linku.

Dla naszych Czytelników mamy 4 pojedyncze bilety na te rozgrywki Pucharu Polski. Każdy bilet uprawnia do wejścia na dwa mecze półfinałowe (sobota) oraz mecz finałowy (niedziela). Bilety ufundował Belweder Caffe, specjalistyczny sklep i profesjonalny serwis ekspresów do kawy, oferujący również wysokiej jakości ziarna .

Aby je zdobyć napisz, za co najbardziej i dlaczego lubisz piłkę ręczną. Odpowiedź wyślij na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. W tytule maila wpisz: Puchar Polski.

Na odpowiedzi czekamy do piątku (8 maja) do godz. 11. Potem ogłosimy zwycięzców konkursu, którzy bilety będą mogli odebrać w naszej redakcji przy ul. 1 Maja C. (czynna do 15.30).

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl