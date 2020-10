Wygraj zaproszenie na koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

W niedzielę, 11 października, niezwykły koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej wraz z Jakubem Jakowiczem i Jakubem Chrenowiczem. W naszym konkursie możecie wygrać zaproszenie na to wydarzenie.

Jakub Jakowicz i Jakub Chrenowicz. Łączy ich nie tylko imię, ale i muzyczna pasja, która zaowocowała niejedną nagrodą i niejednymi oklaskami. Pierwszy, poszedł w ślady ojca, Krzysztofa, i od lat raczy melomanów smyczkową, a dokładniej skrzypcową, wirtuozerią. Drugi ujął w swe dłonie batutę i wydobywa to, co najlepsze, z orkiestr, od Sinfonii Varsovii po Kammerorchester Berlin. 11 października połączą swoje siły w szkole muzycznej, a u ich boku wystąpi niezawodna Elbląska Orkiestra Kameralna.

Koncert upłynie pod znakiem twórczości kompozytora, którego nazwisko jest znane w każdym zakątku muzycznej Polski – Mikołaja Piotra Góreckiego. Syn Henryka Mikołaja z powodzeniem kontynuuje rodzinne tradycje i cieszy się uznaniem po obu stronach Atlantyku (na co dzień mieszka w USA), a jego utwory wykonują orkiestry pod kierunkiem takich mistrzów, jak Gabriel Chmura, Jerzy Maksymiuk czy Marek Moś. W szkole muzycznej nie zabraknie też innych utworów polskich mistrzów partytury, jak choćby „Orawy” Wojciecha Kilara. Wreszcie, EOK prawykona kompozycję Mikołaja Majkusiaka „Concerto in G” na orkiestrę smyczkową. Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Termin: 11.10.2020, niedziela, 18:00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Dla naszych Czytelników mamy jedno zaproszenie na koncert, które jest ważne dla dwóch osób. Wystarczy napisać na adres konkurs@portel.pl i powiedzieć nam: Za co najbardziej cenisz muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Na odpowiedzi (w treści maila prosimy wpisać hasło EOK) czekamy do 8 października do godz. 10.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl