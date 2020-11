Braki kadrowe w elbląskich szpitalach. Będą ograniczane zabiegi

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

- Przepraszamy za tymczasowe niedogodności podczas rejestracji telefonicznej – informuje na swojej stronie internetowej dyrekcja Szpitala Miejskiego w Elblągu. Trudności wynikają z braków kadrowych, te natomiast są spowodowane zarażeniami koronawirusem wśród personelu. - Nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnej liczby osób zakażonych koronawirusem, bądź przebywających na kwarantannie, gdyż bardzo szybko ulega to zmianie. Niestety dotyczy to ok 10%-15% naszego personelu – informuje z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony.

- Prosimy Państwa o wyrozumiałość podczas prób telefonicznego kontaktowania się z Przychodnią Specjalistyczną – apeluje dyrekcja Szpitala Miejskiego. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w związku z trudną sytuacją kadrową i dalszym ryzykiem zakażeń wprowadzono szereg rozwiązań: "- wstrzymano odwiedziny na oddziałach, - wprowadzono ograniczenie zabiegów planowych, - wstrzymano wizyty przedstawicieli handlowych i medycznych we wszystkich komórkach szpitala, - zawieszono możliwość odbywania porodów rodzinnych, - wprowadzono możliwość porad telefonicznych dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz pacjentów poradni specjalistycznych, - wprowadzono przy każdym wejściu do szpitala punkty pomiaru temperatur". Placówka informuje, że decyzje o odroczeniu terminów zabiegów będą podejmowane indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych pacjentów. Operowane mają być w pierwszej kolejności osoby w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od rozpoznania u nich choroby zakaźnej. Co istotne, zabiegi onkologiczne mają cały czas odbywać się w planowanych wcześniej terminach. Władze szpitala apelują o ograniczenie wizyt w placówce i o kontaktowanie się w poszczególnych sprawach drogą telefoniczną lub mailową. - Obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie rozwijać się sytuacja epidemiczna w Polsce, a jak donoszą naukowcy szczyt epidemii dopiero przed nami – czytamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

oprac. TB