Czwarta fala się rozpędza. W naszym regionie zmarły trzy osoby

W ciągu ostatniej doby w regionie elbląskim zmarły trzy osoby zakażone koronawirusem. Rośnie liczba zakażonych, w całym kraju ostatni dzień przyniósł prawie 10 tysięcy zakażeń.

W Elblągu na kwarantannie jest już ponad 2100 osób, w powiecie elbląskim prawie 700. Rośnie liczba zakażonych, to trend ogólnopolski. W ciągu ostatniej doby w Elblągu stwierdzono 58 nowych zakażeń (co czwarty test okazał się pozytywny), w powiecie elbląskim – 14 (pozytywny co piąty test). Niestety, zmarły trzy osoby: dwóch mieszkańców Elbląga (jedna z nich wyłącznie z powodu COVID-19, druga miała choroby współistniejące) i jeden mieszkaniec powiatu elbląskiego.

W całym kraju w ciągu ostatniej doby przybyło 9798 zakażonych, za ozdrowieńców uznano 5706 osób. Zmarło 115 osób, w tym 25 wyłącznie z powodu COVID-19, pozostałe miały choroby współistniejące. Najbardziej zagrożone epidemią regiony to województwo mazowieckie, lubelskie i podlaskie.

Nadal wiele osób nie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi. W pełni szczepionkę przyjęło niecałe 20 mln Polaków.