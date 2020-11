Czytelnik: Czy będzie bezpiecznie iść do urzędu?

- W Referacie Obsługi Kierowców stwierdzono zachorowania na koronawirusa u pracowników, cały personel poszedł na kwarantannę - pisze nasz Czytelnik. - Czy pomieszczenia zostały przygotowane na ponowne przyjście interesantów, czy będzie można od jutra bezpiecznie załatwiać tam sprawy? - zastanawia się elblążanin.

Referat Obsługi Kierowców ma wznowić swoją pracę od jutra (13 listopada), po powrocie pracowników z kwarantanny. Jak przygotowano urząd na przyjęcie interesantów?

- Zostało przeprowadzone ozonowanie pomieszczeń, referat będzie bezpieczny pod kątem obsługi elblążan - mówi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - We wszystkich placówkach, w których wystąpiły takie sytuacje, pomieszczenia są ozonowane - dodaje. Podkreśla też, że pracownicy, którzy jutro wrócą do pracy, dziś kończą kwarantannę.

- Jeżeli ktoś ma kontakt z osobą chorą, jest poddawany dziesięciodniowej kwarantannie - przypomina Marek Jarosz, dyrektor elbląskiego Sanepidu. Zaznacza, że jeżeli osoby na kwarantannie przez ten czas nie wykazują objawów zakażenia, to uznaje się, że nie zaraziły się od osoby "dodatniej" i mogą normalnie funkcjonować, również podejmując pracę.

Jak przedstawia się kwestia pomieszczeń, w których wcześniej były osoby chore na COVID-19?

- Wirus nie ma długiej przeżywalności, gdy przebywa poza organizmem człowieka - podkreśla dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Wirus wiąże się z żywicielem i żyje wtedy, gdy może atakować kolejne komórki. Nie jest tak, że gdy wypadnie poza organizm, może "przeczekać" - dodaje Marek Jarosz. - Jeżeli wirus znajdzie się na powierzchniach, to jeśli pomieszczenia są wyłączone z użytku przez kilka dni, on ginie. Jeśli do tego zastosuje się jakieś dodatkowe środki, to nie ma obaw co do bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń i powrotu do pracy osób po kwarantannie - dodaje.