Dowiozą na szczepienie. Kto może z tego skorzystać?

Władze Elbląga zorganizują dowóz dla szczepienia osób niepełnosprawnych i powyżej 70. roku życia, jeśli nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Zgłaszać można się, dzwoniąc pod numer infolinii, uruchomionej przez Urząd Miejski.

Transport przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz osób powyżej 70. roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania - punktu szczepień - informuje Urząd Miejski w Elblągu. - Potrzebę transportu należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji lub poprzez miejską infolinię.

Infolinia jest czynna w dni robocze od godz. 8 do 15 pod numerem +48 55 221 21 20.



Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu będzie:

1. posiadanie wyznaczonego terminu szczepienia – osoba zgłaszająca potrzebę usługi poprzez infolinię będzie musiała podać wyznaczony dzień i godzinę szczepienia oraz punkt szczepień;

2. w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie aktualnego orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub aktualnego orzeczenia z ZUS o I grupie inwalidzkiej, z w/w schorzeniami

- w przypadku pozostałych osób powyżej 70 roku życia – złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień

3. zgłoszenie potrzeby transportu niezwłocznie z chwilą wyznaczenia terminu szczepienia, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

W ustalonym terminie i godzinie nastąpi transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem, samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WAŻNE! Dowozem do punktu szczepień realizowanym przez Urząd Miejski w Elblągu nie mogą być objęte osoby:

- które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu;

- które z uwagi na stan zdrowia wymagają podania szczepionki przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania. W takim celu, przy dokonywaniu rejestracji na szczepienie, należy ustalić, czy wybrany punkt szczepień dysponuje zespołem wyjazdowym.

- Apelujemy, aby w przypadku, gdy osoby wymagające dowozu nie będą w stanie samodzielnie skorzystać ze środka transportu, zapewnić w miarę możliwości wsparcie drugiej osoby (członka rodziny lub opiekuna), a w przypadku wystąpienia barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do środka transportu, rozważyć podanie szczepionki przez zespół wyjazdowy punktu szczepień - dodają urzędnicy.