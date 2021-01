Dzieci do szkół, nauczyciele na testy, seniorzy na szczepienia

W środę (13.01) sanepid przetestuje w kierunku Sars-Cov-2 dwustu nauczycieli klas I-III oraz czterysta osób z personelu pomocniczego w szkołach - poinformował podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Po feriach zimowych ruszą też powszechne szczepienia przeciw Covid, jako pierwsi zaszczepieni zostaną seniorzy 80 plus.

Decyzją rządu 18 stycznia dzieci z klas I-III wracają do szkół. Już w środę w Elblągu sanepid będzie testował w kierunku Sars-Cov-2 nauczycieli.

- Wymazy będą pobierane w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Browarnej, w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Królewieckiej i w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka. Poza nauczycielami testowany będzie też szkolny personel pomocniczy. Łącznie przetestowanych zostanie 200 nauczycieli oraz 400 osób z personelu - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Po feriach zimowych rozpoczną się szczepienia populacyjne przeciw Covid, co również było tematem konferencji.

- Pokładam duże nadzieje w tej szczepionce. Pozwoli nam ona na powrót do normalności, zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom. Przechorowałem koronawirusa, gdy przyjdzie moja kolej, to przyjmę szczepionkę - mówił prezydent.

Listę jednostek medycznych, w których będzie się można zaszczepić w Elblągu znajdziecie w tym linku. W filtrze listy wystarczy wpisać "Elbląg". Prezydent zapowiedział również, że jeśli ta liczba punktów szczepień okaże się niewystarczająca, to miasto udostępni na ten cel pomieszczenia w szkołach. Pomoże również osobom niepełnosprawnym (organizacja transportu) w dotarciu do punktów szczepień.

Od trzech tygodni Szpital Miejski św. Jana Pawła II szczepi pacjentów z grupy zero.

- Zaszczepiliśmy 600 pracowników służby zdrowia. Z naszego szpitala zgłosiła się liczna grupa, bo około 700 osób i jest to ponad 75 procent pracowników. Obecnie szczepimy 450 pacjentów tygodniowo. Do naszego szpitala z innych placówek medycznych zgłosiło się 900 osób, ta liczba może jeszcze wzrosnąć do około 1000 - mówił Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego.

Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zgłosiło się na szczepienia ponad 1000 jego pracowników i 1200 osób z innych placówek medycznych. Do dzisiaj szpital zaszczepił 620 osób

Michał Missan, wiceprezydent Elbląga, przypomniał najważniejsze zasady powszechnych szczepień przeciw Covid. Znajdują się one w tej ulotce.