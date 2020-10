Godziny dla seniorów. Jak jeszcze można pomóc?

Seniorzy to najbardziej narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem grupa społeczna, dlatego rząd wprowadza od czwartku, 15 października, nowe zasady dotyczące wsparcia osób starszych. Co się zmienia?

Od 15 października rząd wprowadza godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Ma to pozwolić na ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia.

Pomagajmy seniorom

- To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze. Oprócz tego zaostrzymy zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, zalecamy maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia – informuje Kancelaria Premiera. - Ochrona seniorów nie uda się bez międzypokoleniowej solidarności społecznej. Dlatego też apelujemy o niesienie pomocy i wsparcia osobom starszym i samotnym. Każdy może włączyć się w takie działanie poprzez zwykłe zrobienie zakupów, wykupienie leków w aptece czy odebranie przesyłki na poczcie.

- Musimy mieć świadomość, że reguły, które wyznaczamy są wskazówkami i zaleceniami, które powinny być przestrzegane przez seniorów - to może ocalić życie – mówi premier Mateusz Morawiecki.

System wsparcia dla seniorów opiera się na działaniach wolontariuszy, organizacji społecznych oraz samorządów i państwa. W pomoc osobom starszym włączają się m. in. harcerze i organizacje pozarządowe. Rząd przeznaczy 38 mln złotych dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie sanitarne oraz wsparcie pracowników tych placówek.

W tym tygodniu rząd w związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń w kraju ma ogłosić wprowadzenie kolejnych obostrzeń. W czerwonej strefie może znaleźć się około stu powiatów.

Apel Miejskiego Rzecznika Konsumentów

„Jako Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu ponownie zwracam się z apelem, zarówno do przedsiębiorców, jak i elbląskich konsumentów o umożliwienie wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu, opiekunom z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus, dokonywania zakupów poza kolejnością. Każdy z nich nosi przy sobie identyfikator, więc nie trudno będzie ich rozpoznać.

Przepuszczając Wolontariusza w kolejce pomagasz temu, dla kogo robi on zakupy. Ofiarowujesz swoje pięć minut osobie, która nie może wyjść z domu. Stajesz się częścią społeczności, która dba o swoich członków i być może kiedyś, ta społeczność odwdzięczy się tym samym.

Żywię nadzieję, że w obecnej wyjątkowej i trudnej sytuacji, wszyscy kierować będziemy się zdrowym rozsądkiem i z poczuciem społecznej odpowiedzialności brać będziemy na siebie ciężar pewnych wyrzeczeń dla dobra ogółu” - napisał w apelu skierowanym do mieszkańców Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów