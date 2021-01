Jak szczepią się seniorzy (aktualizacja)

W poniedziałek rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 seniorów. Jako pierwsze skorzystały z nich osoby powyżej 80. roku życia. Odwiedziliśmy przychodnię Szpitala Miejskiego, by sprawdzić, jak system szczepień obecnie funkcjonuje. Zobacz zdjęcia.

Szpital Miejski rozpoczął szczepienia dopiero od godz. 13. Wcześniej nie mógł, bo czekał na szczepionki. - Ta ilość, którą zamówiliśmy, dotarła – przyznaje Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego.

W tym tygodniu pracownicy szpitala będą mogli zaszczepić ponad 600 osób. W większości personel medyczny, który przyjmuje drugą dawkę oraz 210 osób powyżej 70. roku życia.

- Jako szpital węzłowy mamy zgodę na szczepienie 210 osób tygodniowo, a nie 30 jak pozostałe przychodnie. Tygodniowo, licząc z osobami z grupy 0, zaszczepionych może być prawie 700 osób – dodaje dyrektor szpitala, który już przyjął drugą dawkę szczepionki. - Mieliśmy małe problemy administracyjne, związane z nowym programem obsługi systemu, ale panie bardzo szybko się z nim zapoznały i szczepienia przebiegają bez zakłóceń. Każda dostawa jest potwierdzona z danym dniem i godziną, by nic się nie zmarnowało.

Między godziną 13 a 14, gdy byliśmy w przychodni, na szczepienie przyszło kilkanaścioro seniorów. Są przyjmowani w specjalnie dedykowanym dla nich punkcie.

- Nie miałem problemów z zarejestrowaniem. Szkoda, że tak długo trzeba było czekać na tę szczepionkę – mówi tam jeden z pacjentów tuż po szczepieniu.

- Czuję się bardzo dobrze, nic nie bolało. To normalne ukłucie. Człowiek przez te 85 lat jest przyzwyczajony, kilka razy się szczepiłem. Polecam wszystkim, by skorzystali - dodaje kolejny pacjent.

Nie wszyscy jednak wychodzili z przychodni zadowoleni. W korytarzu spotkaliśmy małżeństwo, które przyszło interweniować w sprawie rejestracji ojca.

- Ojciec jest leżący, nie jesteśmy w stanie go tutaj dowieźć na szczepienie. Gdy rejestrowałam go na ogólnopolskiej infolinii mówiłam o tym, by zapisali ojca tam, gdzie będzie funkcjonował zespół wyjazdowy. Zapisano go tutaj na 28 stycznia na godzinę 13, ale nikt nie chce do ojca przyjechać ze szczepionką – opowiada córka pacjenta. - Dzwoniłam do referatu zdrowia, do wydziału kryzysowego, do Warszawy, wszędzie gdzie tylko można. Nikt nie potrafi nam pomóc. Mówią, że mamy interweniować w Ministerstwie Zdrowia. Przyjechaliśmy tu, by osobiście się czegoś dowiedzieć, bo od tygodnia nic nie możemy wskórać...

- Podobno kilka punktów w Elblągu zadeklarowało, że będą jeździć do obłożnie chorych pacjentów. Ale nikt nie potrafi nam powiedzieć, które to są. Nie możemy też skorzystać z transportu, jaki oferuje urząd, bo oni nie transportują leżących pacjentów – dodaje zięć pacjenta.

Po kilkudziesięciu minutach oboje wyszli z przychodni zrezygnowani, nie uzyskując odpowiedzi na swoje pytania.

- Wyjazdowo szczepiliśmy jako szpital węzłowy pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Nie mamy uprawnień do wyjazdowego szczepienia pacjentów w domach, nie występowaliśmy o to. Szczepienia pacjentów leżących w miejscach zamieszkania realizują placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.- mówi Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy szpitala. - Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w całości jest dedykowany leczeniu pacjentów chorych na SARS-CoV-2, wykonuje wymazy w celu potwierdzenia lub nie zakażenia koronawirusem i od 28 grudnia 2020 roku szczepi pacjentów przeciw tej groźnej chorobie. Wykonuje pełny zakres leczenia i zapobiegania pandemii SARS-CoV-2. Do wszystkich zmian, które wprowadzi Ministerstwo Zdrowia Szpital się dostosuje.

Interweniowaliśmy w sprawie pomocy dla wspomnianego pacjenta m.in. w Urzędzie Miejskim i Narodowym Funduszu Zdrowia. Czekamy na odpowiedzi na nasze pytania.

Aktualizacja ze środy. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania od olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - Każdy pacjent obłożnie chory, który nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim punktem szczepień, który został utworzony w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdecydowana większość punktów w POZ zadeklarowała wyjazdowe wykonywanie szczepień dla pacjentów ze swojej listy. Można także skorzystać z pomocy gminy, w której gestii jest zabezpieczenie transportu na szczepienia dla pacjentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli te dwie drogi, które wskazałam nie zadziałają, to pacjent będzie zaszczepiony przez mobilny zespół szczepienny. Aktualnie trwa organizacja takich zespołów w naszym regionie. Pacjent będzie mógł się zaszczepić w terminie zgodnym z harmonogramem pracy mobilnych zespołów. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy pacjentów o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta – tel. 89 678 75 98 - informuje Magdalena Mil, rzecznik prasowy NFZ w Olsztynie.