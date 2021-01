Kolejne ofiary koronawirusa, system szczepień kuleje

Zmarło trzech kolejnych elblążan zarażonych koronawirusem i dwóch mieszkańców powiatu elbląskiego, większość miała choroby współistniejące.

Z najnowszych oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w całym kraju stwierdzono w ciągu ostatniej doby 6640 nowych przypadków zakażeń, wyzdrowiały 8974 osoby, zmarło 346 osób, z czego 270 miało choroby współistniejące. Wykonano 45 tysięcy testów.

W województwie warmińsko-mazurskim nowych przypadków zakażeń było 476, zmarło 27 osób. Sześć zmarłych osób pochodziło z naszego regionu: trzy z Elbląga, dwie z powiatu elbląskiego i jedna z powiatu braniewskiego. Nadal w statystykach utrzymuje się za to niewielka liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. W Elblągu było ich 36, w powiecie elbląskim – 18, a w braniewskim – 1.

Od początku pandemii w całym kraju zakażonych koroanwirusem zostało prawie 1,5 miliona osób, wyzdrowiało ponad 1,2 mln. Obecnie zakażonych jest ponad 216 tysięcy pacjentów, zmarło prawie 35 tysięcy osób.

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja pacjentów powyżej 70. roku życia na szczepienia. Zainteresowanie jest tak duże, że w wielu przychodniach nie ma już wolnych terminów, blokowała się też ogólnopolska infolinia, na którą w ciągu minuty próbowało się dodzwonić nawet 300 tysięcy osób.

Na dzisiejszej konferencji prasowej Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, poinformował o uruchomieniu nowego – SMS-owego – sposobu rejestracji na szczepienie. Osoba zainteresowana szczepieniem powinna wysłać SMS o treści „SZCZEPIMY SIE” na numer 664 908 556. W odpowiedzi przesłana zostanie prośba o odesłanie swojego numeru PESEL oraz kodu pocztowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnych terminów, to do wszystkich osób, które wyślą taki SMS, oddzwoni konsultant infolinii. Nastąpi to w momencie, gdy uruchomione zostaną nowe terminy szczepień – informuje rząd.

Od redakcji: Wysłaliśmy SMS na numer podany przez rząd. Po kilku minutach otrzymaliśmy prośbę o podanie numeru PESEL z informacją "Witamy w systemie automatycznej rejestracji na szczepienie przeciw "COVID-19. Numer ten możesz zweryfikować na stronie www.gov.pl/szczepimysie/rejestracja". Po minucie od wysłania PESEL-u otrzymaliśmy kolejny SMS: "Podaj kod pocztowy miejsca, w którym mamy wyszukać najbliższy termin szczepienia przeciw COVID-19". Kod "82-300" wysłaliśmy. Po kolejnej minucie przychodzi odpowiedź: "Przepraszamy, ale nie rozpoznaliśmy Twojego kodu pocztowego. Skontaktujemy się z Panią/Panem, gdy pojawią się nowe terminy wraz z kolejnymi dostawami szczepionek"....