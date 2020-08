Koronawirus nie ustępuje

Służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego poinformowały o kolejnych 12 przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym regionie. Jeden z nich dotyczy starszej kobiety z Elbląga.

- Jeszcze nie za wiele wiemy, wygląda jednak na to, że w tym przypadku jest wąskie grono osób, z którymi zakażona miała kontakt. Póki co ustalamy te informacje i dzwonimy do odpowiednich osób. Zakażona osoba jest w izolacji domowej, druga osoba z jej najbliższego otoczenia, czyli mąż, czeka na wymazy. W tej chwili małżonkowie są od siebie oddzieleni – powiedział Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

W Elblągu zakażonych jest 6 chorych, w powiatach elbląskim i braniewskim nikt nie jest zakażony.

Dziś doszło do 726 nowych zakażeń w całym kraju. W województwie warmińsko-mazurskim liczba chorych wzrosła o 12, wyzdrowiały 2 osoby. Od początku pandemii doszło w województwie do 414 zakażeń, 282 wyzdrowiały, 2 osoby zmarły.