Koronawirus w Elblągu i powiecie. Nie żyją cztery osoby

Co trzecia osoba testowana w Elblągu i powiecie elbląskim jest zakażona koronawirusem – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 w regionie elbląskim zmarły kolejne cztery osoby.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło dzisiaj, że w ciągu ostatniej doby w kraju stwierdzono 14 396 nowych przypadków zakażeń. Zmarły 372 osoby, w tym 293 miały choroby współistniejące. Za ozdrowieńców uznano 13 560 osób.

Nadal w czołówce regionów o najwyższym wskaźniku zakażeń plasuje się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie nowych przypadków jest 1003 (przy wykonanych 2,8 tys. testów). Zmarło 40 osób, w tym 37 miały choroby współistniejące. Na kwarantannie przebywa ponad 15 tysięcy osób.

Zwraca uwagę mała liczba testów, co oznacza, że niewielu pacjentów zgłasza się do lekarzy. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę wyniki osób testowanych, to okazuje się, że co trzeci pacjent ma wynik dodatni! Na przykład w Elblągu w ciągu ostatniej doby stwierdzono 53 zakażenia na 188 testów, w powiecie elbląskim 25 na 70. Zmarły cztery osoby: dwóch mieszkańców Elbląga i dwóch mieszkańców powiatu elbląskiego, wszyscy mieli choroby współistniejące. Na kwarantannie przebywa obecnie w Elblągu 686 osób, w powiecie - 262.

Od początku pandemii, od marca 2020 roku, w całym kraju stwierdzono prawie 2 miliony zakażeń, zmarło 47,5 tysiąca osób. W czwartek ma się okazać, czy rząd wprowadzi dodatkowe obostrzenia, obejmujące cały kraj.