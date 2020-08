Koronawirus w Elblągu: trzy nowe zakażenia. Sanepid apeluje (aktualizacja)

O trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Elblągu poinformowały dziś (20 sierpnia), służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Chodzi o trzy młode kobiety.

Z informacji podanych przez Krzysztofa Guzka, rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego, wynika, że wszystkie trzy zakażone osoby przebywają w izolacji domowej.

- Wygląda na to, że nowe przypadki są pojedyncze, rozsiane, dostaliśmy wyniki w nocy - zaznacza Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Skąd dokładnie się wzięły, to sprawa do dalszego dochodzenia. Od rana ustalamy kontakty, powiązania, a pierwsza rzecz, o którą zawsze pytamy, to potwierdzenie lub wykluczenie związku z tymi przypadkami, które już mamy opracowane - podkreśla.

Dyrektor elbląskiego Sanepidu apeluje o to, by współpracować ze służbami sanitarnymi, gdy chodzi o wywiad dotyczący powiązań osoby zakażonej z innymi. - Nie trzeba obawiać się, że dane gdzieś wyjdą czy będą jakieś konsekwencje, a od prawdomówności zależy to, jak szybko i jak skutecznie ogarniemy ewentualne ognisko. Niestety, ciągle jest tak, że ludzie nie podają nam tych danych i dowiadujemy się (o powiązaniach z innymi - dop. red.) okrężną drogą po kilku, kilkunastu dniach, że był jakiś kontakt z innymi i mogło dojść do zakażenia kolejnej osoby - zaznacza.

Według Marka Jarosza, współpraca z Sanepidem na tym polu jest kluczowa, nic nie zastąpi rzetelnej i prawdziwej informacji, zwłaszcza, że te nowe przypadki "pączkują". Również dlatego, że jest lato, a często mowa o osobach bardzo aktywnych, które mają kontakty z innymi i nie stronią od spotkań. - Gdy rozmawia się z osobami "dodatnimi" i pyta o kontakty, to trudno uwierzyć, że np. młoda, zdrowa kobieta ok. 20 lat, w porze urlopowej nie wychodzi z domu i z nikim się nie spotyka... - mówi.

W całym województwie jest dziś 13 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Odnotowano też 4 wyzdrowienia, jedno dotyczy mężczyzny w średnim wieku z Elbląga. W województwie do tej pory stwierdzono 665 przypadków zakażenia i 329 wyzdrowień. Zmarło 5 osób.

Jak przedstawia się na dziś sytuacja w Polsce? Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych przypadkach zakażenia, a także o śmierci dwunastu osób (w tym jednej z naszego województwa: 82-latki olsztynianki, która zmarła w szpitalu w Ostródzie - dane urzędu wojewódzkiego). W większości przypadków u zmarłych występowały choroby współistniejące. Łącznie odnotowano 59378 przypadków zakażenia w Polsce, zmarło 1925.