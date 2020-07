Koronawirus w elbląskim hotelu (aktualizacja)

- Wykryto dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Elblągu – potwierdza dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marek Jarosz. - Chodzi o osoby spoza Elbląga.

Osoby zakażone były gośćmi Hotelu Elbląg. - Do odbycia kwarantanny zostało zakwalifikowanych 40 gości hotelu i kilkunastu jego pracowników. Te osoby, które miały kontakt z zarażonymi poza hotelem, będą przebadane w piątek, badania osób z hotelu zostaną jednak przeprowadzone za tydzień, tzn. siedem dni po kontakcie z osobą zarażoną. Skontaktujemy się także z osobami zameldowanymi w hotelu od 15 lipca. Dysponujemy danymi tych osób, wysłaliśmy już odpowiednie informacje o nich do poszczególnych stacji – mówi dyrektor tłumacząc, że chodzi o osoby, które zakończyły już pobyt w Elblągu. - Nie trzeba się do nas zgłaszać, my dotrzemy do każdego z gości – podkreśla.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, zakażeni to dwaj Portugalczycy. Przedstawiciele Hotelu Elbląg poinformowali nas, że w piątek wydadzą oświadczenie w tej sprawie do mediów.

Aktualizacja z piątku: Hotel Elbląg na swoim koncie na Facebooku odniósł się do obecnej sytuacji w placówce: - Z powodu wykrycia obecności covid-19 u gościa hotelowego, decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, Hotel Elbląg**** został prewencyjnie zamknięty do 29.07.2020. W związku z tym nie przyjmujemy Gości w tym terminie. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją: rezerwacje@hotelelblag.eu - brzmi hotelowy komunikat.

- W związku z wykryciem przypadków koronawirusa w Hotelu Elbląg i objęciem gości i części pracowników kwarantanną informujemy, że służby miejskie są w pełnej gotowości i oferują wsparcie. Dziś rano wiceprezydent Michał Missan rozmawiał z dyrektorem hotelu na temat aktualnej sytuacji oraz ewentualnego wsparcia w zabezpieczeniu środków ochronnych. Dyrektor i pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego są również w stałym kontakcie z policją, Strażą Miejską, służbami komunalnymi, dyrekcją Szpitala Miejskiego oraz służbami sanitarnymi. Bardzo prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju, jednocześnie po raz kolejny apelujemy do elblążan o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych - informuje w komunikacie przesłanym dzisiaj do mediów Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.