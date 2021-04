Koronawirus. Wyraźny spadek liczby zakażeń (aktualizacja)

3451 zakażeń w kraju i 22 przypadki śmiertelne COVID-19 - to dzisiejsze (26 kwietnia) dane krajowe dotyczące koronawirusa, które podało Ministerstwo Zdrowia. W Elblągu stwierdzono zaledwie 9 nowych zakażeń.

Wśród zmarłych w kraju osób 18 cierpiało na choroby współistniejące. W Polsce na kwarantannie przebywa 195 426 osób, w ciągu ostatniej doby wykonano 33 801 testów.

W województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 58 nowych przypadków COVID-19. Na kwarantannie przebywa 4671 osób, wykonano 775 testów. Dziś największe przyrosty zakażeń odnotowano w woj. śląskim (565), mazowieckim (506) i dolnośląskim (330).

W powiecie elbląskim potwierdzono tylko 4 nowe zakażenia koronawirusem. 177 osób przebywa na kwarantannie, wykonano 24 testy.

W samym Elblągu przybyło tylko 9 potwierdzonych zakażeń. 343 osoby przebywają na kwarantannie, wykonano 70 testów.

Aktualizacja godz. 12:

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, poinformował o przekroczeniu liczby 10 mln 300 tys. wykonanych szczepień. W kolejnym tygodniu ma zostać wykonany kolejny 1 mln 600 tys. szczepień. 4 maja rusza rejestracja przedsiębiorców chcących organizować szczepienia w zakładach pracy, wymogiem jest m. in. zgromadzenie 300 pracowników lub pracowników i ich rodzin do zaszczepienia. Planuje się uruchomienie kolejnych punktów szczepień powszechnych, jednak na realizację programu będzie mieć wpływ opóźnienie w dostawach szczepionek (w tym tygodniu o ponad milion mniej niż zakładano).

W środę 28 kwietnia ma odbyć się konferencja Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących obostrzeń.

Od dziś luzowanie obostrzeń:

"Zdecydowaliśmy się na łagodzenie obostrzeń w 11 województwach w kraju (m. in. warmińsko-mazurskim - dop. red.)" - podaje strona rządowa. "Od 26 kwietnia będzie to m.in. otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, a także częściowy powrót dzieci z klas 1-3 do szkół (w trybie hybrydowym). Pozostałe ograniczenia zostają przedłużone.

- Salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne - od 26 kwietnia będą mogły zostać otwarte dla klientów. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym.

- Częściowy powrót do szkół dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych - od 26 kwietnia dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przejdą na naukę hybrydową".