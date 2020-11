Koronawirus zamyka żłobek

W miniony weekend jedna z naszych Czytelniczek informowała nas o zakażeniu koronawirusem w Żłobku nr 5. - U jednego z głównych pracowników mamy test dodatni i to dopiero po interwencji reszty pracowników dostaliśmy informacje, jaki jest wynik - relacjonowała elblążanka.

- Z kolei kolejna pracowniczka jest na zwolnieniu i ma objawy zakażenia. Nie ma węchu i smaku, a testy wykona dopiero w poniedziałek – dodała. Według Czytelniczki, placówka powinna zostać zamknięta, ponieważ pracowniczka za pewnością miała styczność z innymi osobami przebywającymi w przedszkolu. Ponadto część pracowników chciała ubiegać się o zwolnienia ze względu na samopoczucie lub obawę przed zakażeniem. Skierowaliśmy w tej sprawie pytania do Urzędu Miejskiego i dziś (10 listopada) wiemy już, że placówka ma zostać zamknięta.

- Jeśli chodzi o Żłobek nr 5, to mamy informację o jednym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem – zaznacza Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim od 22 października br. Wczoraj (9 listopada) na kwarantannę skierowanych zostało 5 pracowników placówki, pobrane zostały od nich wymazy. Czekamy na wyniki. W poniedziałek po południu wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek o zawieszenie działalności placówki. Został on rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym żłobek zostanie zamknięty na okres 2 tygodni, tj. od 12 do 26 listopada.

Jak przedstawia się sytuacja w innych żłobkach i przedszkolach w mieście?

- Pozostałe żłobki funkcjonują bez zmian – informuje Joanna Urbaniak. - Co do przedszkoli, to również funkcjonują wszystkie z dwudziestu jeden.

Podkreśla jednocześnie, że w Przedszkolu nr 15 zamknięte są dwie grupy: jedna do 12 listopada, druga do 14 listopada. W przedszkolu nr 24 zamknięta jest natomiast jedna grupa, do 13 listopada.