Luzowania obostrzeń ciąg dalszy. Co się zmieni?

W piątek, 28 maja, znikają kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Otwarte będą dla gości wnętrza restauracji i pubów, a także siłownie, baseny i inne sportowe obiekty pod dachem. Możliwa jest organizacja wesel i przyjęć z większym limitem osób.

Lokale gastronomiczne mogły dotychczas przyjmować gości tylko w ogródkach. Od piątku będzie to możliwe także we wnętrzach restauracji i pubów, pod warunkiem zapewnienia dystansu 1,5 metra między stolikami (chyba że została między nimi zamontowana przegroda o wysokości co najmniej metra) i przy połowie dopuszczalnego obłożenia. Z kolei w imprezach okolicznościowych (weselach, komuniach) może wziąć udział maksymalnie 50 osób, ale do tego limitu nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione.

Po siedmiu miesiącach przerwy działalność dla wszystkich chętnych mogą wreszcie wznowić kryte obiekty sportowe, gdzie od piątku obowiązuje limit 50 procent obłożenia obhttps://www.gov.pl/web/koronawirusiektu i reżim sanitarny. Na siłowniach, klubach fitness i w solariach limit to 1 osoba na 15 m kw. powierzchni. Możliwa jest organizacja imprez sportowych „pod chmurką” do limitu 250 osób.

- Te zmiany dają nadzieję na powrót do normalności. Czekamy na nie z utęsknieniem. Dotychczas mogliśmy działać jedynie przyjmując klientów, którzy mieli zaświadczenie od lekarza – dowiedzieliśmy się w elbląskim klubie Odessa.

- Z Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka jednocześnie będzie mogło skorzystać 108 osób. Konieczne będzie zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki od wejścia do budynku aż do momentu przebrania się w szatni i ponownie po opuszczeniu strefy basenowej aż do opuszczenia obiektu. Niezbędna jest też dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego punktach – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który od piątku otwiera CRW Dolinka. Będzie czynne codzienne w godz. 6-22. - Początkowo nie będzie dostępna strefa saun, ale liczymy na to, że kolejne luzowanie obostrzeń zaplanowane na pierwszy weekend czerwca spowoduje, że już wkrótce i z tych atrakcji będzie można swobodnie korzystać – informuje MOSiR, który wprowadza także opłaty za parkowanie przez obiektem, o czym informowaliśmy tutaj.

28 maja działalność wznawia również elbląskie Multikino - Widzowie stęsknieni za magią wielkiego ekranu znajdą w repertuarze kilkanaście tytułów filmowych, w tym aż siedem premier, między innymi: „Cruella” i „Krudowie 2: nowa era” oraz przedpremierowo „Godzilla vs. Kong”. Bilety na wszystkie seanse od dziś są dostępne na naszej stronie oraz w aplikacji mobilnej – informuje Natalia Kaleta-Nguyen z Multikina.

Od przyszłego tygodnia do szkół wrócą wszyscy uczniowie. Dotychczas edukacja prowadzona była w trybie hybrydowym. Nadchodząca nauka stacjonarna wymagać będzie stosowania reżimu sanitarnego, w tym wietrzenia sal oraz weekendowych dezynfekcji placówek.

Działalność już nie długo wznowi także branża muzyczna. Od 4 czerwca możliwe będzie organizowanie koncertów na świeżym powietrzu. Obowiązywać będzie limit 250 osób. Osoby w pełni zaszczepione nie będą do niego wliczane. Dodatkowo konieczne będzie noszenie maseczek, a spożywanie posiłków i napojów będzie zakazane. Dokładny harmonogram czerwcowych zmian dostępny będzie w najbliższych dniach na rządowej stronie internetowej.