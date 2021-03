Moderna nie dojedzie

Uprzejmie Informuję osoby, które zarejestrowały się na szczepienia przeciw COVID-19 preparatem firmy Moderna, w punkcie szczepień znajdującym się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na terminy: 20 i 21 marca (sobota i niedziela), iż z przyczyn niezależnych od punktu szczepień dostawa preparatu nie zostanie zrealizowana - informuje WArmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

- Uprzejmie proszę, by w wymienione dni nie zgłaszać się do wskazanego punktu szczepień. Transport tej szczepionki dotrze prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Proszę również oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony szpitala - napisał do nas Krzysztof Kuriata, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. Narodowego Programu Szczepień.