MOPS zawiesza bezpośrednią obsługę

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów od 18 marca do odwołania. Pracownicy ośrodka nie przerwą pracy, będą rozpatrywać wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.

Oznacza to, że siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 oraz siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A będą zamknięte do odwołania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy Ośrodka przerwą pracę. Na bieżąco będą bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia. Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną pod adres mops@mops.elblag.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg.

W głównej siedzibie Ośrodka zainstalowana została również skrzynka podawcza, gdzie można wrzucać wnioski, pisma, podania. Jednocześnie informujemy, że czynna pozostaje kasa Ośrodka, która działać będzie w godzinach od 10.00 do 12.00.

W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy należy się kontaktować z właściwym pracownikiem Ośrodka:

Dział Usług Społecznych

Kierownik: pok. 303 tel. (55) 625-61-09

Zespół Pomocy Środowiskowej

pok. 302 - tel. (55) 625-61-10,

pok. 308 - tel. (55) 625-61-45,

pok. 309 - tel. (55) 625-61-76,

pok. 310 - tel. (55) 625-61-77,

pok. 321, 322 - tel. (55) 625-61-98,

pok. 313,314 - tel. (55) 625-61-99

Zespół Pomocy Instytucjonalnej

pok. 307 - tel. (55) 625-61-44,

pok. 320 - tel. (55) 625-61-75

Dział Świadczeń Socjalnych

Kierownik: pok. 400 tel. (55) 625-61-79

Zespół Pracy Socjalnej

pok. 402 - tel. (55) 625-61-33,

pok. 403 - tel. (55) 625-61-47,

pok. 404,405 - tel. (55) 625-61-12,

pok. 406 - tel. (55) 625-61-78,

pok. 407 - tel. (55) 625-61-24,

pok. 410 - tel. (55) 625-61-28,

pok. 411,413 - tel. (55) 625-61-31,

pok. 412 - tel. (55) 625-61-48,

pok. 414 - tel. (55) 625-61-04,

pok. 415 - tel. (55) 625-61-96,

pok. 416 - tel. (55) 625-61-95,

pok. 417 - tel. (55) 625-61-84,

pok. 418 - tel. (55) 625-61-19

Zespół ds. Osób Bezdomnych

pok. 104 tel. (55) 625-61-18

Zespół Dodatków Mieszkaniowych

pok. 200-202 tel. (55) 625-61-38

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: pok. 208 tel. (55) 625-61-22

Rodziny zastępcze

pok. 207 - tel. (55) 625-61-32,

pok. 210 - tel. (55) 625-61-27,

pok. 211 - tel. (55) 625-61-46, pok. 219 - tel. (55) 625-61-43

Usamodzielnienia

pok. 209 - tel. (55) 625-61-16

Psycholożki

pok. 215 - tel. (55) 625-61-26,

pok. 216 - tel. (55) 625-61-23

Zespół Interwencji Kryzysowej

pok. 213 - tel. (55) 625-61-08,

pok. 214 - tel. (55) 625-61-41

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik: pok. 10 - tel. (55) 625-61-72

pok. 1 - tel. (55) 625-61-70,

pok. 6 - tel. (55) 625-61-71,

pok. 9 - tel. (55) 625-61-73



Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Związku Jaszczurczego 17

tel. (55) 255-00-01

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności.

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka.