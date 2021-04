Na ratunek: amantadyna

Szpital Miejski w Elblągu przystąpi do programu badań skuteczności amantadyny w leczeniu COVID 19. W elbląskiej placówce do programu ma być zakwalifikowanych ok. 25 pacjentów.

W siedmiu szpitalach w Polsce ruszyły badania kliniczne nad wykorzystaniem amantandyny w leczeniu COVID – 19 – poinformował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia w Radiu Plus.

Docelowo takich szpitali ma być 20. Jedną z placówek będzie elbląski Szpital Miejski, który wkrótce podpisze umowę z Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. - Celem badania jest określenie skuteczności stosowania wysokich dawek amantadyny w leczeniu COVID-19 u pacjentów hospitalizowanych i będących we wczesnej fazie choroby – informuje Małgorzata Adamowicz, kierownik działu marketingu, promocji i programów pomocowych Szpitala Miejskiego w Elblągu.

„W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu planowane jest włączenie 500 chorych w 20 ośrodkach (covidowe oddziały chorób płuc) w Polsce. Chorzy będą randomizowani do ramienia placebo (250 osób) lub amantadyny (250 osób) w schemacie terapeutycznym zależnym od wieku pacjenta. Do udziału w badaniu kwalifikowani będą pacjenci leczeni w szpitalu, z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, z umiarkowaną lub ciężką postacią COVID-19, u których pierwsze objawy wystąpiły nie wcześniej niż 7 dni przed włączeniem do badania. Badanie będzie trwało 29 dni i będzie obejmowało 3 wizyty. Dodatkowo do czasu wyzdrowienia chorego lekarz badający będzie codziennie monitorował stan zdrowienia pacjenta za pomocą ośmiopunktowej “zwykłej skali objawów”. Pierwszorzędowy punkt końcowy został zdefiniowany jako czas do wyzdrowienia pacjenta. Drugorzędowe punkty końcowe będą obejmowały: częstość zgonów oraz konieczność stosowania mechanicznej wentylacji. Oceniane będzie bezpieczeństwo terapii.” - możemy przeczytać na stronie internetowej Górnośląskiego Centrum Medycznego.

W Elblągu w badaniu weźmie udział ok 25 pacjentów, którzy w szpitalu pod nadzorem lekarza będą przyjmowali lek (kapsułkę). Badania mają potrwać do końca kwietnia przyszłego roku.

Amantadyna jest przeciwwirusowym lekiem stosowanym w leczeniu grypy oraz chorób neurologicznych. W porównaniu do innych leków (np. remdesivir) stosowanych w leczeniu COVID – 19 jest stosunkowo tania. „Obserwacje kliniczne lek. W. Bondara stosowania tego leku w dużej grupie chorych na COVID-19 wskazują na potencjalną skuteczność tej terapii w leczeniu COVID-19, co stanowiło przesłankę do zaprojektowania badania podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo zgodnie z założeniami EBM. - czytamy na stronie internetowej Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Badanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. - W związku z tym, że jest to badanie niekomercyjne, procedury standardowe podlegają finansowaniu ze środków NFZ, jedynie procedury wykraczające poza te świadczenia będą finansowane z budżetu badania – informuje Małgorzata Adamowicz.