Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, który jest na rządowej liście szpitali węzłowych, rozpoczął w niedzielę (27.12) szczepienia przeciw koronawirusowi. Będą tu szczepieni pracownicy medyczni i niemedyczni z innych szpitali, przychodni czy aptek. Do najbliższego czwartku zostanie szczepionych 150 osób. Zdjęcia.

Jak przyznaje Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, jest to dla tej jednostki wyzwanie.

- Otrzymaliśmy 75 porcji szczepionki, w poniedziałek dostaniemy następne 75 porcji. W pierwszej kolejności szczepimy pracowników naszego szpitala. Do czwartku zaszczepionych zostanie 150 osób. Ja również należę do tych osób, które dziś się zaszczepiły, i które namawiają na szczepienie. Na razie nie mamy nic lepszego na COVID, w związku z tym, aby czuć się bezpiecznie i dać bezpieczeństwo swojej rodzinie, swoim bliskim, to należy się zaszczepić. Myślę, że jako medycy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda choroba, jakie są powikłania i jeśli postawi się na szalę możliwość zachorowania a szczepienia, to wybór powinien być prosty – mówi Elżbieta Gelert.

Szczepienie podzielono na cztery etapy, podkreśla Bożena Ropelewska, dyrektor ds. pielęgniarstwa w WSzZ w Elblągu.

- Pacjent wchodzi do pomieszczenia i załatwiane są formalności, podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wypełnia ankietę zdrowotną i przechodzi do gabinetu lekarskiego. Tam przeprowadzana jest przez lekarza kwalifikacja do szczepienia. Następnie przechodzi on do punktu szczepień, gdzie pielęgniarka szczepi pacjenta, potem jest przez 15 minut na obserwacji poszczepiennej - wyjaśnia Dorota Ropelewska.

W niedzielę w szpitalu wojewódzkim szczepionkę przyjęli lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy administracyjni, kierownictwo szpitala, łącznie 34 osoby.

- Najbardziej na decyzję wpłynęła obserwacja naszych pacjentów, to jak chorują oraz jak to wygląda później po odchorowaniu. Szczepienie jest dobrą decyzją, bo jak się weźmie na szalę ryzyko, to szczepienie jest mniejszym złem, Nie było żadnych emocji, myślę, że jest to naturalne, to nic nie boli. Korzyści z tego mogą być naprawdę ogromne – mówi jeden z ratowników WSzZ w Elblągu, który zaszczepił się przeciw COVID-19 w niedzielę.

- Jest to moja wola i nieprzymuszona chęć. Jestem przekonany tu o słuszności. Myślę, że my, lekarze nie mamy wątpliwości co do słuszności szczepień. Stykam się na co dzień z pacjentami chorującymi na COVID i bardzo mi zależy na moim bezpieczeństwie - mówi Paweł Dziurzyński, koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który również jest już po pierwszej dawce szczepionki.

W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu szczepienia pracowników placówek medycznych przeciw COVID rozpoczną się 28 grudnia.

Informacje o tym, gdzie się zgłosić na szczepienie będąc w tzw. grupie zero w tym linku.