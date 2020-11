Ozdrowieńcy mogą już oddać osocze w Elblągu

- Ozdrowieńcy z Elbląga i okolic, którzy chcieliby oddać osocze, nie muszą jechać do Gdańska czy Olsztyna. Osocze mogą oddać w elbląskim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – informuje Urząd Miejski w Elblągu. Wykorzystanie osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych to kolejny sposób walki z pandemią COVID-19.

Do tej pory osoby z Elbląga i okolic, które przechorowały koronawirusa, nie mogły oddawać osocza w naszym mieście, na szczęście teraz to się zmieniło. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Bema 80 czeka już na osoby, które przeszły zakażenie COVID-19. Szczegóły rejestracji można znaleźć pod tym linkiem, a także pod numerem telefonu 55 235 22 13.

Kto może oddać osocze?

- Osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 musi spełniać standardowe kryteria dawcy krwi (m.in. stanu zdrowia, wagi, wzrostu, nieprzebywania w obszarach o szczególnej sytuacji epidemiologicznej np. obszary występowania wirusa Zachodniego Nilu czy też endemicznego występowania malarii). Ostateczną i wiążącą decyzję podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej - informuje olsztyńskie RCKiK.

Dodatkowo osoby, które chcą oddać osocze po przechorowaniu COVID-19, muszą spełniać następujące warunki:

- przechorowały COVID-19 lub przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

- są w wieku 18-65 lat;

- w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Warto zaznaczyć, że pobieranie osocza nie jest bolesną procedurą dla dawcy. Zawarte w osoczu ozdrowieńców przeciwciała po przetoczeniu wzmacniają procesy obronne w organizmie osoby chorej, o czym informuje strona twojakrew.pl.

Przypomnijmy raz jeszcze, że nie ustaje zapotrzebowanie na krew. Punkty krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi do celów medycznych mimo trwającej pandemii. Zapotrzebowanie na krew poszczególnych grup w naszym regionie można sprawdzać pod tym linkiem.

- Badania naukowe przeprowadzone w różnych krajach potwierdzają, że osocze ozdrowieńców COVID-19, podane we wczesnej fazie choroby, może wspomóc organizm w walce z wirusem – informuje prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Wśród osób, którym podano osocze w ciągu trzech dni od rozpoznania, a także wśród osób, którym podano osocze zawierające wysokie poziomy przeciwciał neutralizujących wirusa, uzyskano zmniejszenie ryzyka zgonu – podkreśla. - Dołączcie do nas, medyków. Dołączcie do tych, którzy pomogli wam i pomóżcie w uratowaniu innych - apeluje do ozdrowieńców lekarz.