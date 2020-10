Ozdrowieńcy z COVID-19 mogą pomóc leczyć innych

Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu wznowił dziś (22 października) swoją działalność. Tymczasem Warmińsko-Mazurski Urząd w Wojewódzki informuje o zapotrzebowaniu na osocze osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Elbląski oddział RCKiK zamknięto prewencyjnie, gdy u jednego z pracowników potwierdzono zakażenie koronawirusem, o czym pisaliśmy tutaj. Dziś placówka już funkcjonuje. To dobry moment, by ozdrowieńcy z COVID-19 rozważyli oddanie osocza, które może pomóc w leczeniu innych.

- Potrzebne osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia – informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Osocze może zostać pobrane osobom, które przeszły leczenie i zostały uznane za w pełni zdrowe, jednak nie wcześniej niż po upłynięciu 14 dni od ujemnego testu na obecność koronawirusa. Osocze mogą oddać także osoby "po zakażeniu SARS CoV-2 z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres przynajmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT" i od tych, u których minął okres przynajmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji. Podobnie, osocze mogą oddać wszyscy ci, u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Dodatkowym wymogiem jest wiek w przedziale 18-60 lat. Osoby chcące dokonać donacji nie mogą mieć żadnych chorób przewlekłych i spełniać wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

- Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy (w uproszczeniu, wymiany osocza – dop. red.). Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza – czytamy na stronie rządowej. - Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Przetoczone przeciwciała wirusa SARS CoV-2 zawarte w osoczu eliminują koronawirusa z organizmu pacjenta. Sami chorzy często nie mogą wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je za wolno. Gotowe przeciwciała przyspieszają procesy obronne w organizmie. Terapia przetoczonym osoczem należy do najskuteczniejszych metod leczenia przy zakażeniach wirusowych.

Warto zaznaczyć, że w trakcie trwającej pandemii nie ustało zapotrzebowanie na krew do celów medycznych: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do zdrowych krwiodawców o dalsze donacje, również w dobie COVID-19. Krew jest lekiem, którego nie da się wyprodukować i zastąpić, a problemy zdrowotne nie ograniczają się dziś przecież tylko do tych związanych z koronawirusem. Zapotrzebowanie na krew w naszym województwie można sprawdzać tutaj. Przed dokonaniem donacji z oddziałem krwiodawstwa należy umówić się telefonicznie (między 12 a 14).