Pacjent Szpitala Miejskiego: To nie są żarty, tu ludzie walczą o życie

- Moja choroba – Covid – mnie troszeczkę przejechała. Też się z tego śmiałem, bo co to znaczy bezobjawowo? To mam teraz objawowo. Udało mi się po prawie tygodniu podnieść się z łóżka, ale to co przeżyłem, co widzę za tymi drzwiami, to jest coś, czego nikomu nie życzę oglądać – mówi na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych jeden z pacjentów Szpitala Miejskiego w Elblągu. W mocnych słowach apeluje do wszystkich o nielekceważenie pandemii koronawirusa.

- Tutaj ludzie umierają, tutaj walczą nie tylko o zdrowie. Tu leży 13-letnia dziewczynka, ma problemy z oddechem, leży lekarz lat 51, to nie są żarty – mówi mężczyzna z nagrania. - Wiosną nazywaliście medyków bohaterami, dzisiaj przestaliście uważać na siebie w sklepach, nosić maseczki, myć ręce. Śmiejecie się z tego, otrząśnijcie się – apeluje autor nagrania. - Współczuję personelowi szpitala, jak oni ciężko walczą, jak pot się z nich leje w tych kombinezonach To się dzieje naprawdę. Film wywołał wiele reakcji w mediach społecznościowych, gdy okazało się że jego autor – pochodzący z Lidzbarka Warmińskiego Andrzej Wejngold jest aktorem, występującym m.in. w ostatnim filmie Patryka Vegi „Polityka”. - Mężczyzna z filmu o nazwisku, które zresztą podaje w nagraniu, rzeczywiście jest naszym pacjentem. Przebywa na oddziale chorób płuc, który jest zaadaptowany dla pacjentów z koronawirusem. Filmik nagrał z własnej woli, nie zatrudniliśmy żadnego aktora – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu. - To jest film ku przestrodze i tak go odbieramy. Mamy obecnie 42 pacjentów zakażonych koronawirusem. Słuchajmy tych, którzy tego doświadczyli – apeluje. Szpital Miejski przygotowuje kolejne miejsca dla osób zakażonych koronawirusem. W pierwszej kolejności będą dla nich przystosowane pomieszczenia oddziału ginekologiczno-położniczego. Próbowaliśmy skontaktować się z autorem filmu przez Messengera, dotychczas bezskutecznie. Prezentujemy jego nagranie przy artykule. Dodajmy, że dzisiaj w całym kraju stwierdzono ponad 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 91 osób, w tym 84 miały choroby współistniejące.

RG