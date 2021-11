Powrócił szpital covidowy

Prawie 30 osób zakażonych koronawirusem przebywa obecnie w Szpitalu Miejskim w Elblągu, trzy są pod respiratorem. W oddziałach, w których przebywają, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Szpital Miejski w Elblągu decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego został ponownie przekształcony w szpital covidowy. Pierwsi zakażeni pacjenci trafili tu 29 października.

- Chorych na COVID-19 przyjmujemy do oddziału zakaźnego i oddziału intensywnej terapii, są to osoby z Elbląga i z regionu. 24 osoby leczone są w oddziale zakaźnym i 3 osoby w oddziale intensywnej terapii pod respiratorami – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu. - Dalsze rozwiązania co zwiększania ilości łóżek w naszym szpitalu zależne są od decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego.

Zarówno na oddziale zakaźnym, jak i na OIOM obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w Elblągu na kwarantannie przebywa obecnie 1835 osób. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono 85 testów, co trzeci był pozytywny. W powiecie elbląskim na kwarantannie jest 417 osób, w ciągu ostatniej doby wykonano zaledwie 14 testów, dwa były pozytywne.

Dodajmy, że w Elblągu w pełni zaszczepionych są prawie 63 tys. osób, w powiecie elbląskim – zaledwie 19,2 tys. osób.