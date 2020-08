Pracownica fabryki mebli zakażona koronawirusem

Zarażona koronawirusem kobieta w średnim wieku, o której dzisiaj informował Sanepid, to pracownica fabryki Mebli Wójcik z ul. Mazurskiej. Największy pracodawca w Elblągu wysłał na kwarantannę 14 osób, które miały kontakt z zakażoną osobą. Czekają w domach na przeprowadzenie testów.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Sanepidem, przestrzegamy wszystkich procedur. Ustaliliśmy 14 osób, które miały w naszej firmie kontakt z zakażonym pracownikiem. Wszystkie są w domu na kwarantannie, czekają na badania, które mają być wykonane w piątek. Zakażona koronawirusem pracownica nie zaraziła się od nikogo z firmy - mówi Piotr Wójcik, prezes Meble Wójcik.

Prezes zapewnia, że w fabrykach elbląskiej firmy przestrzegane są wszelkie przepisy związane z reżimem sanitarnym.

- Dezynfekujemy szatnie, mierzymy temperaturę pracownikom przed wejściem, przestrzegamy wszystkich zasad, by nie doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa w firmie. Uczulamy pracowników, że jeśli mają jakiekolwiek podejrzenia, że mogli mieć poza firmą kontakt z osobą zakażoną, by zgłaszali ten fakt i nie przychodzili do pracy, aż sytuacja się wyjaśni - dodaje Piotr Wójcik.

Osoba, u której stwierdzono koronawirusa, jest zatrudniona w fabryce przy ul. Mazurskiej. Wszystkie fabryki Meble Wójcik pracują bez zakłóceń.

Sanepid informuje, że źródłem zakażenia był osoba z rodziny tej kobiety. Z naszych informacji wynika, że wróciła niedawno z zagranicznego wyjazdu.