Pracownicy szpitala apelują: "Nie bójcie się szczepionek"

- U dotychczas zaszczepionych pacjentów żadnych poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych nie stwierdziliśmy – mówił Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu na wtorkowej konferencji prasowej. W Elblągu wyszczepiono już 16,5 tys. pacjentów. Wiele jednak osób rezygnuje z zaszczepienia preparatem AstraZeneca, mimo umówionego wcześniej terminu.

W Elblągu do dziś wykonano ok. 16,5 tys. szczepień przeciwko koronawirusowi. Drugą dawkę otrzymało ok. 5 tys. pacjentów. Na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiono liczby dotyczące procesu szczepienia w Elblągu. - Do tej pory wyszczepionych zostało 62 proc. pracowników całodobowych ośrodków pomocy społecznej oraz prawie 80 proc. mieszkańców tych ośrodków – mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Dzienne ośrodki pomocy społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej są zamknięte na razie do 4 kwietnia. Szczepieni są też pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, placówek opiekuńczo – wychowawczych. - Do tej pory wyszczepionych zostało 63 proc. pracowników, którym przysługuje szczepienie – poinformował Michał Missan.

Ważną kwestią jet też szczepienie osób z niepełnosprawnościami i powyżej 70. roku życia, które mają problemy z dotarciem do punktów szczepień. - Uruchomiliśmy infolinię, na którą można zgłaszać potrzebę transportu takich osób. Do dziś otrzymaliśmy 63 takie zgłoszenia, z czego 46 zostało wykonanych – mówił wiceprezydent.

Numer infolinii: 48 55 221 21 20. Funkcjonuje w godzinach 8 – 15. Więcej informacji na ten temat jest w tym tekście. W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia wyjazdowe dla osób, które nie mogą być szczepione w stacjonarnych punktach szczepień. Takich osób jest w Elblągu ok. 200.

Mirosław Gorbaczewski: Szczepionki są bezpieczne

Szpital Miejski uruchomił dodatkowy większy punkt szczepień w bursie nr 4 przy ul. Komeńskiego. Jak mówi dyrektor Szpitala Miejskiego Mirosław Gorbaczewski, w tym punkcie będzie możliwość szczepienia 400 pacjentów dziennie. - Szczepienia to w zasadzie najlepszy sposób zabezpieczenia naszych mieszkańców przed tak naprawdę śmiercią. Szczepionki są bardzo dobrym i bardzo ważnym elementem zabezpieczenia mieszkańców – przekonywał Mirosław Gorbaczewski.

Szczepienia są wykonywane wszystkimi szczepionkami dostępnymi na rynku. Wątpliwości i strach wśród pacjentów wzbudza AstraZeneca. W wielu krajach wstrzymano lub zawieszono szczepienia produktami tej firmy. Do naszej redakcji dochodzą sygnały o rezygnacji pacjentów przed szczepieniami Astrą.

- Skala tych rezygnacji jest duża. Ludzie dzwonią i odwołują swoje szczepienia, co zaburza nam plan szczepień. Wystarczy, że w ciągu dnia odwoła swoja wizytę 20 osób, co zaburza nam harmonogram. Jak mamy rozłożone szczepienia od rana do wieczora, to musimy wszystko przerejestrowywać, przenosić szczepienia. „Zaczęta” fiolka nie może długo stać. Kilkugodzinna przerwa oznacza wyrzucenie do kosza kilku dawek – wyjaśniała Alina Owczarek, koordynator szczepień w Szpitalu Miejskim.

- U dotychczas zaszczepionych pacjentów żadnych poważnych NOPów nie stwierdziliśmy. Mówi się, że jest to szczepionka, która gdzieś na świecie spowodowała kilka incydentów zatorowości płucnej W naszym kraju to się do tej pory nie potwierdziło. Gdybym ja miał do wyboru szczepić się AstraZenecą lub nie szczepić się wcale, wybrałbym szczepienie. – mówił dyrektor szpitala.- Do tej pory największe, niepożądane objawy poszczepienne to była gorączka, odbicia w miejscu wkłucia. Natomiast nie było żadnych wymagających hospitalizacji.

Bardziej zakaźna mutacja

Obecnie w Szpitalu Miejskim jest hospitalizowanych 150 pacjentów covidowych.

– Jeszcze miesiąc temu było ich 50 – mówił Mirosław Gorbaczewski. - Brytyjska mutacja wirusa, która prawdopodobnie dominuje w naszym województwie, jest dużo bardziej zakaźna. Atakuje też ludzi młodych. Dlatego też zachęcamy do szczepień.

W elbląskim szpitalu jest jeszcze ponad 20 wolnych łóżek dla pacjentów wymagających hospitalizacji. W województwie warmińsko – warmińskim będą tworzone kolejne oddziały „covidowe” - W pobliżu Elbląga to np. w szpital w Braniewie, gdzie ma być 30 łóżek, być może w Pasłęku oddział chirurgiczny ma być przekształcony w oddział „covidowy”, w Iławie ma powstać kolejnych 30 łóżek. Tam już jest 30 łóżek, więc razem będzie 60 – mówił Mirosław Gorbaczewski.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich, pomimo tego, że szczepień jest coraz więcej, żeby pamiętać o dystansie, maseczkach i odpowiedniej dezynfekcji – apelował Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.