Przybywa zakażeń koronawirusem. Jak wygląda sytuacja w szkołach?

Dziś (22 października) Ministerstwo Zdrowia informuje o 5706 nowych przypadkach zakażenia COVID-19 w kraju, zmarło 59 osób (49 spośród nich cierpiały na choroby współistniejące). W Elblągu przybyło 17 zakażeń, w powiecie elbląskim – 9. Przyglądamy się dziś bliżej również sytuacji w elbląskich szkołach.

Na kwarantannie w kraju przebywa 181 800 osób, wykonano niemal 50 tys. testów.

W województwie warmińsko-mazurskim przybyło 178 zakażeń, na kwarantannie jest 6579 osób. W Elblągu na kwarantannie są 1052 osoby, w powiecie elbląskim – 379 osób.

Przybywa zakażeń w elbląskich szkołach i przedszkolach. Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym UM w Elblągu, zwykle dotyczy to pojedynczych uczniów lub nauczycieli, co niesie za sobą kierowanie grup osób na kwarantannę i wprowadzaniem nauki zdalnej lub hybrydowej. Np. w II LO cała szkoła do 29 października jest na nauczaniu zdalnym, ponieważ u 3 uczniów i 1 nauczyciela testy wykazały wynik pozytywny. Kolejny przykład: 108 osób w Zespole Szkół Zawodowych kończy kwarantannę dziś, kolejne 47 25 października, a 104 osoby z tej szkoły będą na kwarantannie przebywać do 28 października.

Jeśli chodzi o szkoły średnie, w tej chwili na kwarantannie są też osoby z III LO, ZSG i ZSM. Dużo skierowań na kwarantannę w związku z wykrytymi przypadkami COVID-19 występuje w elbląskich szkołach podstawowych: SP4, SP6, SP9, SP15, SP18, SP21, SP25... Zależnie od sytuacji wprowadzane są rozwiązania dotyczące nauki zdalnej bądź hybrydowej. I znów – chodzi tu zwykle o nieliczne zakażenia, które wyłączają z nauki stacjonarnej duże grupy osób. Pojedyncze przypadki COVID-19 wykryto w przedszkolu nr 18 i oddziale przedszkolnym przy SP9.

Przypomnijmy: Jak podkreślał Marek Jarosz w rozmowie z portEl.pl na początku października, zadaniem Sanepidu jest nakładanie kwarantanny, nie decydowanie, czy dana szkoła czy klasa powinna przejść na naukę zdalną.

- Decyzję o zdalnym nauczaniu podejmują dyrektorzy szkół – mówił dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Oczywiście logicznym jest, że jeśli cała klasa przechodzi na kwarantannę, dyrektorzy, chcąc zachować ciągłość nauczania, na 10 dni (czas kwarantanny – red.) decydują o nauczaniu zdalnym dla danej grupy. Oczywiście z tego zdalnego nauczania mogą, ale nie muszą być wyłączone dzieci zaszczepione, bo one nie są objęte kwarantanną – podkreślał.