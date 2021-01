Szczepienia: Program sobie, życie sobie (aktualizacja)

W kraju trwają szczepienia tzw. grupy "0", od 25 stycznia mają ruszyć szczepienia seniorów na koronawirusa. Pierwotny harmonogram szczepień to jedno, oddzielną sprawą jest natomiast... dostępność szczepionki.

- Cała Unia Europejska została zaskoczona tym, że koncern Pfizer zamierza z tygodnia na tydzień znacząco ograniczyć dostawy szczepionek do krajów członkowskich. Po otrzymaniu tej informacji musieliśmy wprowadzić zmiany w Narodowym Programie Szczepień – przyznał niedawno minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień, o czym czytamy na stronie rządowej. - Informacje pisemne na temat nowego harmonogramu dostaw otrzymaliśmy dopiero wczoraj (17 stycznia – dop. red.) wieczorem. W związku z tym dziś w Agencji Rezerw Materiałowych i Ministerstwie Zdrowia trwało przeliczanie naszego harmonogramu tak, żeby dopasować się do nowej sytuacji związanej z ograniczeniem dostaw przez koncern Pfizer – informował szef kancelarii premiera.

Dostawa szczepionki, zarówno co do terminu, jak i ilości leku, wyglądała inaczej niż planowano wcześniej m. in. w elbląskim Szpitalu Miejskim.

- Mamy informację od dystrybutora, że jest już w drodze ze szepionkami, ma dotrzeć do nas 270 dawek – mówi Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy szpitala. - Spośród tych dawek ok. 70 to tzw. drugie szczepienia personelu z grupy "0". Pozostałe dawki przeznaczone są dla DPS-ów, ich pacjentów i wynikowo dla pracowników – dodaje. Należy zaznaczyć, że szpital zakontraktował wcześniej 540 dawek szczepionki, a więc dwa razy więcej niż otrzyma w najbliższej dostawie.

Od środy (20 stycznia) ekipy wyjazdowe będą szczepić pacjentów w DPS-ach, rusza także druga dawka szczepień osób z tzw. grupy "0". To, jak będą realizowane dalsze szczepienia, zależy oczywiście od dostaw, nie tylko w zakresie terminów, ale także otrzymanej przez podmioty medyczne liczby dawek. Małgorzata Adamowicz zaznacza, że w tej chwili nie są odwoływane szczepienia dla seniorów z grupy 80+.

- Rozpoczęcie tych szczepień pozostaje zaplanowane na przyszły tydzień. Dziś nie wiemy jeszcze, czy dostaniemy zaplanowaną ilość szczepionek – podkreśla.

Z pytaniami odnośnie dostaw i realizacji szczepień zwróciliśmy się także do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Gdy otrzymamy odpowiedzi, przedstawimy je w tym artykule.

Do przyjęcia na szczepienia seniorów przygotowują się już poszczególne punkty szczepień. Michał Bazela z przychodni Ambolatorium z ul. Topolowej zaznacza, że oczekuje dostawy szczepionek 25 stycznia. Koordynator szczepień w przychodni podkreśla, że w organizacji szczepień punkty zależne są od ogólnopolskiego systemu, który pozwala na przygotowanie harmonogramu jedynie do końca marca.

- Nie mamy możliwości rejestrować na późniejsze miesiące – przyznaje Michał Bazela. - W tej chwili wszystkie terminy mamy zajęte – dodaje. Zaznacza też, że proces zapisywania chętnych na szczepienia rodzi wiele komplikacji. Liczba "systemowo" zaplanowanych szczepień jest znacznie mniejsza niż zgłaszających się osób.

- Ogólnopolski system rejestrowania póki co nie działa najlepiej. Mamy też informację, że dostawy szczepionki to wyłącznie poniedziałki. Chcielibyśmy ludzi szczepić nawet wieczorami i w weekendy, jednak na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że nie można szczepić w weekend, bo dostawa jest w poniedziałek – podkreśla.

Skąd takie rozwiązanie? - Kiedy wyjmie się szczepionkę z temperatury -70 stopni, zachowuje ona ważność do piątku - wyjaśnia Michał Bazela. - Co ciekawe, gdy zalogowaliśmy się 18 stycznia do systemu dystrybucji szczepionki, okazało się, że preferowany termin dostawy to czwartek lub piątek – przyznaje. W związku z tą rozbieżnością przychodnia wysłała już pytania do Agencji Rezerw Materiałowych.

Jak widać, w związku z dystrybucją szczepionki medycy mierzą się z różnymi problemami. Dowiedzieliśmy się też, że niektórzy pacjenci mają problem z rejestracją do poszczególnych punktów: nie wszystkie placówki POZ realizują szczepienia, stąd zachodzi konieczność rejestracji w innych miejscach, te natomiast często w harmonogram mają już wpisanych swoich stałych pacjentów. Wyzwaniem organizacyjnym w samych punktach szczepień bywa rejestracja pacjentów i odpowiadanie na telefony, co wynika z dużego zainteresowania.

W organizację szczepień włączają się też samorządy. Prezydent Elbląga zapowiedział, że jeśli z czasem liczba punktów szczepień okaże się niewystarczająca, to zostaną na ten cel przygotowane pomieszczenia w szkołach. Miasto pomoże również osobom niepełnosprawnym poprzez zorganizowanie transportu do punktów szczepień.

- Przypominajcie, że będzie taka możliwość, bo wielu pacjentów potrzebujących takiej pomocy o tym nie wie – mówi Michał Bazela.

Według aktualnego raportu szczepień, w Polsce zaszczepiono do tej pory 495 164 osoby.

15 stycznia pisaliśmy o rozpoczęciu rejestracji seniorów i otwarciu zgłoszeń na szczepienia dla osób z pozostałych grup wiekowych. Przy tej okazji sprawdziliśmy, jak w praktyce przebiega wysłanie takiego zgłoszenia. Gwoli kronikarskiego obowiązku zaznaczmy, że potwierdzenie przyjęcia formularza na skrzynkę mailową trafiło dopiero dziś (19 stycznia), choć znamy także przypadki, gdy takie potwierdzenie trafiało do wysyłających zgłoszenie po kilku minutach.

Aktualizacja 20 stycznia:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzymał odpowiednią ilość szczepionek do zaszczepienia osób z grupy “0”, zaplanowanych do drugiego szczepienia. Liczba otrzymanych szczepionek pokrywała złożone przez Wojewódzki Szpital Zespolony zamówienie. Dotyczy to grupy zaplanowanej na drugie szczepienie w dniach 18.01.21 i 20.01.21.

Szpital nie otrzymał szczepionek zamówionych dla osób zaplanowanych w dniach 18.01.21-23.01.21 do pierwszego szczepienia w ilości 900 dawek.

Podanie drugiej dawki szczepionki przewidziane jest w dniach od 26.01.21 do 30.01.21 i zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych zostaną dostarczone w dniu 25.01.21 - informuje Karol Wądołowski, zastępujący rzecznika prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.