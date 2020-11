Wojsko wspiera walkę z koronawirusem

Sytuacja epidemiczna wymaga nadzwyczajnych działań, dlatego wojsko rozszerza skalę swoich zadań. - Musimy walczyć z wirusem na wszystkich frontach, dla ochrony zdrowia mieszkańców naszego miasta i regionu - mówi dowódca 16 Pułku Logistycznego w Elblągu płk Piotr Pankowski.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka w walkę z koronawirusem angażuje się coraz więcej żołnierzy. Ich główne zadanie to odciążenie cywilnego systemu ochrony zdrowia. Do działania przystąpili także elbląscy logistycy, bo motto „In omnia semper paratus", Na wszystko zawsze gotowi, zobowiązuje. 6 Listopada przekazali i rozstawili pięć namiotów przed Szpitalem Miejskim im. Jana Pawła II, które, w razie pogorszenia sytuacji epidemicznej, mogą stać się mobilnymi izbami przyjęć. Żołnierze 16 Pułku Logistycznego wspólnie z policją monitorują przestrzeganie kwarantanny na terenie Elbląga, powiatu elbląskiego, Iławy, powiatu iławskiego oraz powiatu działdowskiego.

Nasi żołnierze są również w Szpitalu Wojewódzkim i Szpitalu Miejskim w Elblągu. Wspierają także pracę placówek szpitalnych w Iławie i Działdowie .

- Zgodnie z zapisem w Konstytucji 3 Maja wojsko polskie winno być dla narodu najsilniejszą tarczą i my taką tarczą jesteśmy – zapewnia Dowódca 16 Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. – Przekazaliśmy namioty szpitalowi, wspieramy policjantów w ich zadaniach związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, a w gotowości mamy żołnierzy przeszkolonych do pobierania wymazów i opieki nad pacjentami, a także sprzęt do transportu medycznego, respiratory oraz butle z tlenem. Uczestniczymy również w akcji krwiodawstwa, bo wiemy, jak trudno w obecnej sytuacji o ten cenny dar. Jesteśmy zbrojnym ramieniem, na którym mogą oprzeć się mieszkańcy naszego miasta i regionu – podkreśla płk Piotr Pankowski. – Razem pokonamy trudnego przeciwnika i z tej walki wrócimy z tarczą jako zwycięzcy!