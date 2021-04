Żołnierze z pułku wpierają walkę z Covid-19

Około 250 litrów krwi oddali już w sumie żołnierze pułku wsparcia dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Pólnocny-Wschód. To tylko jeden z przykładów dotyczących ich wsparcia w walce z pandemią koronawirusa.

Żołnierze pułku wsparcia dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód aktywnie uczestniczą w działaniach wspierających walkę z Covid-19

Od marca zeszłego roku honorowi krwiodawcy z pułku oddali ok. 250 litrów krwi. Codziennie, całodobowo, przez siedem dni w tygodniu 32 żołnierzy pułku wspomaga elbląską służbę zdrowia poprzez opiekę nad zakażonymi pacjentami znajdującymi się w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II. Żołnierze przenoszą butle z tlenem, dostarczają materiał przekazywany przez personel medyczny do badań laboratoryjnych, transportują sprzęt pomiędzy pomieszczeniami szpitala.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym wykonują pomiar temperatury osobom wchodzącym na teren placówki. Dodatkowo 4 żołnierzy pułku na co dzień wspiera Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz Komendę Powiatową Policji w Iławie

w monitorowaniu przestrzegania kwarantanny mieszkańców Elbląga.