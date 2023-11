3. Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid w Elblągu to jedna z ważniejszych imprez dedykowana dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Organizowany raz do roku festiwal na siedem dni zamienia nasze kino w miejsce spotkań całych rodzin oraz przestrzeń do zabawy, budowania relacji i integracji pokoleń.

Program festiwalu to filmy familijne, starannie wyselekcjonowane i podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe. Wśród nich znajdziemy nie tylko filmy animowane, ale także fabularne oraz dokumenty i filmy krótko oraz średniometrażowe. By pokazać także familijne kino polskie, wybieramy najnowsze polskie produkcje, zapraszamy twórców (aktorów czy reżyserów) i wskazujemy na rozwój i znaczenie naszej rodzimej kinematografii. W dniach od 4 do 10 grudnia 2023 r. w naszym kinie moc atrakcji! Dla małych i dużych kinomaniaków znajdą się nie tylko seanse wyjątkowych filmów, ale także quiz rodzinny, pokaz iluzji, animacje dla najmłodszych, zimowe karaoke czy czekoladowe niespodzianki!



Przez cały tydzień zapraszamy także do naszej artystyczno-filmowej krainy, gdzie będzie można wziąć udział w warsztatach plastycznych. Program festiwalu: 4.12 (poniedziałek) godz. 18:00 film „ŻYCZENIE” + quiz rodzinny na 100-lecie Disneya 5.12 (wtorek) godz. 18:00 film „TROLLE 3”

+ zimowe karaoke z Geskiem 6.12 (środa) godz. 18:00 przedpremierowo film „WONKA”

+ czekoladowa niespodzianka 7.12 (czwartek) godz. 18:00 film „JAK ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM 3”

(zamiast biletów podarunki dla OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu) 8.12 (piątek) godz. 18:00 film „KICIA KOCIA POD CHOINKĘ”

+ zabawy z animatorami 9.12 (sobota) godz. 12:00 film „KAJTEK CZARODZIEJ”

+ 30 minutowy pokaz iluzji 10.12 (niedziela) godz. 14:00 film „NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĘTA”

(zamiast biletów wejście w świątecznych sweterkach) Wydarzenia towarzyszące: Klasyka polskiego kina familijnego: 9.12 (sobota) godz. 16:00 film Akademia Pana Kleksa cz. 1 (1983 r) Filmowe poranki dla najmłodszych: 9.12 (sobota) godz.12:30 zestaw „Razem”+ warsztaty bliskości;

10.12 (niedziela) godz.12:30 zestaw „Smutaski i wesołki” + warsztaty emocji; Filmowo – świąteczne warsztaty plastyczne: 4.12 (poniedziałek) godz. 17:00 – 18:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „ŻYCZENIE” (dzieci w wieku od 6 lat + rodzice/opiekunowie) gra Tic Tac Toe – czyli popularne kółko/krzyżyk oraz koło/obręcz życzeń, 5.12 (wtorek) godz. 17:00 - 18:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „TROLLE 3” (dzieci w wieku od 6 lat + rodzice/opiekunowie) opaski na włosy + opaski na rękę, 6.12 (środa) godz. 17:00 - 18:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „WONKA” (dzieci w wieku od 10 lat + rodzice/ opiekunowie) pralinki czekoladowe + drewniana skrzyneczka na łakocie

(zdobiona metodą decoupage) 7.12 (czwartek) godz. 17:00 - 18:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „JAK ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 3” (dzieci w wieku od 5 lat + rodzice/ opiekunowie) praca plastyczna „Mikołaj w kominku” 8.12 (piątek) godz. 17:00 - 18:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „KICIA KOCIA POD CHOINKĘ” (dzieci w wieku od 3 lat + rodzice/ opiekunowie) portret Kici Koci lub Packa oraz gipsowe zawieszki - kocia łapka 9.12 (sobota) godz. 11:00 - 12:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „KAJTEK CZARODZIEJ” (dzieci w wieku od 6 lat + rodzice/ opiekunowie) papierowe czarodziejskie rzeźby (alternatywa Oscarów) 10.12 (niedziela) godz. 11:00 - 12:00 rodzinne warsztaty inspirowane filmem „NAJPIĘKNIEJSZE ŚWIĘTA” (dzieci w wieku od 7 lat + rodzice/ opiekunowie) pierniczki świąteczne + domek (tekturowe pudełeczko na pierniczki) Ceny biletów: „Życzenie”, „Trolle 3”, „Wonka”, „Kicia Kocia pod choinką” - 15 zł/ osoba, Filmowe poranki, „Akademia Pana Kleksa cz. 1” - 12 zł/osoba, „Kajtek czarodziej” + pokaz iluzji - 20 zł/osoba, Warsztaty plastyczne - 5 zł/osoba (ilość miejsc ograniczona), „Jak zostać Mikołajem 3” - wejście za prezent dla schroniska*, „Najpiękniejsze święta” - wejście na film w sweterku/ stroju świątecznym. Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00. *Potrzeby elbląskiego schroniska: mokra karma dla kotów: Rafi w puszce czarna (białej nie lubią;)), Winston w saszetkach (Rossman), Felix w saszetkach, pasztety: Animonda Carny, Smilla, Maxi Natural; surowe mięso, makaron, ryż, płatki owsiane; inne karmy specjalistyczne dla psów dobrej jakości: Hepatic, Hypoallergenic, Senior, Junior, Puppy, smycze, obroże, legowiska, klatki kennelowe, kocyki, kuwety i łopatki żwirek dla kotów (np. w postaci pelletu; nie używamy żwirku betonowego), ręczniki papierowe, podkłady higieniczne środki czystości (np. rękawiczki, gąbki, Domestos, płyn uniwersalny, worki na śmieci itp.).

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

