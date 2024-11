70-lecie Muzeum. Konferencja o tożsamości miasta

W sobotę, 16 listopada, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja „Tożsamość miasta. Elbląg 1954-2024”. To jeden z elementów obchodów przypadającego w tym roku 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

- Rocznice to czas refleksji, dlatego wspólnie zastanowimy się nad zmianami, jakie zaszły w Elblągu przez ostatnie siedem dekad – co udało się zbudować i z czego możemy być dumni. Muzeum nie tylko strzeże materialnego dziedzictwa, ale również pamięci mieszkańców, bo to właśnie elblążanie – każdy z nas – tworzą historię tego miejsca – informuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Charakter miasta, które dzisiaj znamy, wykuwał się w niezwykle trudnych czasach, dzięki determinacji ludzi, którzy swoją pasją zmieniali lokalną rzeczywistość i odbijali w niej trwały ślad. Dzięki prelekcjom specjalistów i pasjonatów historii Elbląga przyjrzymy się najważniejszym przemianom miasta. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania bogatej tożsamości Elbląga i roli Muzeum w jej kształtowaniu.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 16 listopada, w Ratuszu Staromiejskim. Początek o godz. 10.