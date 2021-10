Pod koniec października ukaże się kolejny utwór AG Carmen – "Powroty". Teledysk do nowego utworu elblążanki ma powstać w Galerii EL.

- Tym razem śpiewam w języku polskim, myślę, że to najbardziej "radiowa" wersja mojej twórczości, jaka się do tej pory ukazała – mówi AG Carmen, czyli Agata Wysocka. - "Powroty" to sentymentalna opowieść z nutką nadziei w przekazie. Myślę, że to utwór, który charakteryzuje taneczny vibe, przy którym można trochę odpłynąć. Nie jest to jednak kawałek dyskotekowy – zastrzega elblążanka. - W warstwie muzycznej łączy się tu basowy groove i bębny, którym towarzy lekki wokal.

Jak zaznacza AG Carmen, w przygotowaniu nowego utworu towarzyszył jej ponownie Michał Lange.

- To utalentowany, młody producent, któremu również zadzięwczam partie klawiszowe w moich utworach. Działa także jako wokalista. Dużą rolę w przygotowaniu "Powrotów" odegrał Andrzej Dziadek, znany na polskiej scenie muzycznej z realizacji nagrań. Andrzej współpracuje obecnie m. in. z raperami, ostatnio realizował dźwięk na koncercie Maty w Warszawie. Nie mogę zapomnieć o moim zespole: gitary nagrywał Kacper Budziszewski, bas Adam Świerczyński, bębny Michał Piotrowski. Mastering wykonał Marcin Gajko. Wszyscy wymienieni prężnie działają na polu muzyki alternatywnej w Polsce i cieszę się, że mogę z nimi współpracować.

Kiedy premiera "Powrotów"? Prawdopodobnie w czwartek, 28 października.

Graf. materiały prasowe

- To będzie dla mnie wyjątkowe wydanie utworu, bo wspiera mnie w nim wytwórnia Universal Music Polska. To Universal będzie rozprowadzać "Powroty" do radia i na platformy streamingowe – podkreśla artystka. - Ta współpraca to dla mnie bardzo ważny krok.

Klip do utworu ma powstać w Galerii EL.

- Będzie to też pierwszy teledysk, w którym pojawi się mój zespół – zaznacza Agata Wysocka.

AG Carmen jest autorką wszystkich tekstów i i kompozycji do swoich utworów. O "Powrotach" przypomnimy jeszcze na naszych łamach, gdy ukaże się teledysk do utworu.